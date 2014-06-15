کرزای خواستار بررسی اتهامات علیه مقام افغان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان گزارش دادند که همزمان با همکاری نزدیک مردم و نیروهای امنیتی در دور دوم انتخابات، پلیس کابل اعلام کرد "ضیاء الحق امیرخیل" رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شده که در پی انتقال دو خودروی حامل لوازم انتخابات به مکان نامعلوم بدون هماهنگی با مقامات امنیتی و محاسبه آرا برای نامزدی خاص شده است.



این درحالیست که ضیاءالحق امرخیل ضمن رد این اتهامات دلیل اقدامش را کمبود تعرفه رای دهی به مناطق مورد نظر معرفی کرده است که همین موضوع باعث شده تا حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار تحقیق در این باره شود.



بر اساس نتایج انتخابات پنجم آوریل عبدالله عبدالله 45 درصد از هفت میلیون آرا و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را کسب کرد. رای گیری دور دوم انتخابات روز گذشته تا ساعت 16 ادامه داشت.



بیش از 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند که 35 درصد از آنها را زنان تشکیل دادند. نتایج اولیه دور دوم انتخابات روز دوم جولای و نتیجه نهایی 22 جولای اعلام می شود.