  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

دور دوم انتخابات افغانستان/

کرزای خواستار بررسی اتهامات علیه مقام افغان شد

کرزای خواستار بررسی اتهامات علیه مقام افغان شد

رئیس جمهوری افغانستان خواستار بررسی اتهامات وارده علیه رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان گزارش دادند که همزمان با همکاری نزدیک مردم و نیروهای امنیتی در دور دوم انتخابات، پلیس کابل اعلام کرد "ضیاء الحق امیرخیل" رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شده که در پی انتقال دو خودروی حامل لوازم انتخابات به مکان نامعلوم بدون هماهنگی با مقامات امنیتی و محاسبه آرا برای نامزدی خاص شده است.

این درحالیست که ضیاءالحق امرخیل ضمن رد این اتهامات دلیل اقدامش  را کمبود تعرفه رای دهی به مناطق مورد نظر معرفی کرده است که همین موضوع باعث شده تا حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار تحقیق در این باره شود.

بر اساس نتایج انتخابات پنجم آوریل عبدالله عبدالله 45 درصد از هفت میلیون آرا و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را کسب کرد. رای گیری دور دوم انتخابات روز گذشته تا ساعت 16 ادامه داشت.

بیش از 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند که 35 درصد از آنها را زنان تشکیل دادند. نتایج اولیه دور دوم انتخابات روز دوم جولای و نتیجه نهایی 22 جولای اعلام می شود.

کد مطلب 2311835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها