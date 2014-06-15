به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا ظهر امروز در حاشیه بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و بانکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد بررسی ها حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد، گفت: با توجه به اینکه این عوامل بنیانی نیست، قطعا آثار آن نیز کوتاه مدت خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وابستگی بودجه 93 به نفت اظهار داشت: مشکلی که در سال‌های طولانی شکل می گیرد و جنبه ساختاری دارد، نمی تواند ظرف مدت 6 ماه یا یک‌سال حل شود؛ به خصوص اینکه هنوز کشور در شرایط تحریم و رکود تورمی قرار دارد اما جهت گیری دولت این است که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم شود.

وی ادامه داد: دولت تلاش می کند از طریق درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه ها اصلاحاتی را در نظام مالیاتی کشور ایجاد کند و امیدواریم که با اجرای نظام جامع مالیاتی بتوان جایگاه مالیات را در تامین هزینه های دولت ارتقا داد.

طیب نیا جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین استفاده از سامانه ها و شیوه های نوین مالیاتی را جزو برنامه های دولت در این بخش برشمرد و ادامه داد: البته دولت به دنبال این نیست که به افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه کند و کار را از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی، شناسایی و تشخیص مالیات‌ها و اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی مردم دنبال می کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بحث حمایت از تولید به دنبال این هستیم که فعالیت‌های انرژی بر را ساماندهی کنیم و بنگاه‌ها را تشویق به کاهش استفاده از انرژی در تولید کنیم، همچنین افزایش بهره وری و کاهش استفاده از منابع انرژی جزو ملاک های ما است و دولت در تامین مالی این طرح ها و بخشی از سود تسهیلات پرداخت شده ترجیحاتی قائل می شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه بورس برای مدتی دچار ثبات شده بود، این در حالی است که مسائل روانی و سیاسی خارجی روزهای گذشته بر آن تاثیر گذاشته است، گفت: البته آثار آن خیلی کوتاه مدت است و به زودی شاهد بازگشت آرامش به بازار سرمایه خواهیم بود.