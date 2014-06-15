دشت شهرکرد در دو نقطه کانون اصلی مولد گرد و غباراست

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چالش هایی در حوزه محیط زیست وجود دارد که می طلبد در این مورد مردم کمک های لازم را با ما داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مسئله ریزگردها یکی از چالش های محیط زیست در این استان به شمار می رود، تصریح کرد: لازم است مجامع بین المللی به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

یوسف پور با اشاره به اینکه11 کانون مولد گرد و غبار در این استان شناسایی شده است، بیان داشت: با اقداماتی که انجام گرفته شد تالاب گندمان که یکی از کانون های مولد گرد و غبار در این استان بود بخش زیادی از آن احیا شده است.

وی ادامه داد: با احیاء تالاب گندمان 13 گونه پرنده در تالاب مشاهده شده است که زادآوری می کنند.

یوسف پور شهرکرد را نیز از دیگر منابع اصلی گرد و غبار دانست و یادآور شد: دشت شهرکرد در دو نقطه کانون اصلی مولد گرد و غبار بوده که مطالباتی با منابع طبیعی در این خصوص داشته ایم و برای جلوگیری از این مشکل عزم همه جانبه طلبیده می شود.

پسماند ها جزء معضلات اصلی محیط زیست به شمار می رود

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: پسماندهای بیمارستانی بسیار خطرناک بوده و برای دفن این زباله ها باید مدیریت جامعی صورت گیرد.

یوسف پور با اشاره به اینکه محل دفن زباله در این استان کمتر دیده می شود، اظهار داشت: در خصوص پسماند های عادی مدیریت خوبی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه محل دفن زباله، در این استان استاندارنیست، تصریح کرد: برای مدیریت پسماند های عادی شهر و روستایی لازم است در درجه اول فرهنگ سازی کاملی صورت گیرد.

یوسف پور ادامه داد: با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته است، 90 درصد پسماندهای شهرکرد قابل بازیافت است.

وی بیان داشت: اگر مدیریت کاملی در خصوص پسماندها صورت می گرفت شاهد زباله های در حاشیه جاده ها نبودیم.