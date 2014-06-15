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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

فوتبالی‌ها مثل والیبالی‌ها عمل کنند؛

پیش‌بینی فوتبالی و والیبالی سیف/ واکنش وزیر اقتصاد به یک سئوال فوتبالی

پیش‌بینی فوتبالی و والیبالی سیف/ واکنش وزیر اقتصاد به یک سئوال فوتبالی

رئیس کل بانک مرکزی با پیش بینی برد 3 بر 2 تیم ملی والیبال کشورمان در مقابل برزیل، گفت: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران هم در برابر نیجریه پیروز شود. در همین حال، وزیر اقتصاد نیز درباره بازی‌های پیش روی تیم ملی فوتبال گفت: از پیروزی ایران خوشحال می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی درباره پیش بینی وی از نتیجه دیدار والیبال ایران و برزیل گفت: آرزو می کنم که ایران برنده شود اما پیش بینی من برد 3 بر 2 ایران در مقابل برزیل است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیجریه نیز برنده شود.

در همین حال، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سئوال فوتبالی خبرنگاران با اشاره به نتیجه برد تیم والیبال ایران در مقابل برزیل، گفت: در فوتبال نیز ما از پیروزی ایران خوشحال می شویم.

کد مطلب 2311853

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