به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی درباره پیش بینی وی از نتیجه دیدار والیبال ایران و برزیل گفت: آرزو می کنم که ایران برنده شود اما پیش بینی من برد 3 بر 2 ایران در مقابل برزیل است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیجریه نیز برنده شود.

در همین حال، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سئوال فوتبالی خبرنگاران با اشاره به نتیجه برد تیم والیبال ایران در مقابل برزیل، گفت: در فوتبال نیز ما از پیروزی ایران خوشحال می شویم.