ماليات ابزار اصلی توزيع عادلانه درآمدهاست/ اجرای طرح جامع مالیاتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسولی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید فرماندار شهرستان تبریز از اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ماليات ابزاري مهم به منظور توزيع بهتر و عادلانه درآمدهاست که در نهايت منافع آن به همه اقشار جامعه به ويژه اقشار کم درآمد اختصاص مي يابد.

وی از اجرای طرح جامع مالیاتی در آذربایجان شرقی خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح موجب رضایتمندی بیشتر ارباب رجوع می شود.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره به مزایای طرح جامع مالیاتی در استان گفت: با اجرای این طرح با دستیابی به عدالت مالیاتی، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.

رسولی همچنین با اشاره به مزایای پرداخت به هنگام مالیات افزود: پرداخت به هنگام مالیات تاثیرات وافری در حل مشکلات موجود در جامعه دارد.

وی همچنین در پایان با اشاره به دیگر مزایای پرداخت به هنگام مالیات خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات ها در راستای امورات عمرانی نقش بسزایی خواهد داشت.