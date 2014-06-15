تدوین اطلس فرهنگی اجتماعی پایتخت / فرهنگ یک مالک 6 دانگ ندارد

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی درگفتگو با مهر با اشاربه به توجه شورای چهارم به موضوعات فرهنگی و اجتماعی گفت: در دوره های قبل هم نسبت به بحث فرهنگ و آسیبهای اجتماعی توجه نشان داده شده است اما در شورای چهارم و پس از فرمایشات مقام معظم رهبری احساس مسئولست بیشتری نسبت به این موضوع داشتیم . لذا کمیته ای را تشکیل دادیم و از کارشناسان حوزه و دانشگاه و کسانی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهری تجربه مفیدی داشته اند دعوت کردیم تا نظراتشان را احصا کنیم. از سوی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم کمیسیون مشترکی تشکیل دادیم تا در نهایت اطلس فرهگی پایتخت را تدوین کنیم.

وی ادامه داد: بعضی آسیبها در تمام کشور مشترکند . اما نوع و کیفیت آن در نقاط مختلف متفاوت است. ما تهران را به عنوان الگوی پیشگیری و ارتقای ایمنی در سطح کشور در نظر گرفته ایم. در این اطلس ابتدا می خواهیم به این بحث برسیم که چه نوع آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در کدام نقاط پیتخت وجود دارد به طور مثال در مورد اعتیاد بدانیم کدام مناطق ما بیشترین ابتلا را دارد.

ناصحی با انتقاد از موازی کاریها در حوزه فرهنگ گفت: در حال حاضر نهادها و سازمانهای بسیاری در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند که از بودجه‌های مناسبی هم بهر مند هستند. اما نتیجه چندان مطلوبی از این همه فعالیت در سطح جامعه نمی بینیم و خروجی آنها ملموس و مشهود نیست. شاید عمده ترین دلیلش این باشد که همه این نهادها و سازمانها غالبا موازیکاری می کنند. الان تعدد مراکز سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی در تهران باعث شده که هر کدام راه خودشان را بروند و به همین دلیل نتیجه مطلوب حاصل نشود.

وی پیشنهاد کرد: از بین همین سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهایی که در امر فرهنگ دخیل هستند بیاییم و شورای هماهنگی مسئولان فرهنگی شهر را تشکیل دهیم. ما پس از تشکیل این شورا و پس از تبیین یک راهبرد هر کدام سهمی در پیشبرد آن داشته باشیم تا دیگر شاهد موازی کاری نباشیم. فرهنگ یک مالک شش دانگ ندارد و اگر در جایی مشکلی پیش آمد نمی توانیم بگویی چه کسی یا گروهی مسئولیت مستقیم آن موضوع را بر عهده دارد.