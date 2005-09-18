بهانه اي براي پرداختن به يك سينماي مهجور

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ، اين جشنواره كه بهانه اي براي نمايش فيلمهاي عربي توليد شده درسراسرجهان است ، هرساله درسن فرنسيسكو برگزارمي شود.



مستند " روياهاي گنجشك " كه درافتتاحيه اين رويداد هنري به نمايش درآمد، توسط يك كارگردان عراقي به نام " حيدرموسي دفار" ساخته شده است ومحوريت آن جريان زندگي دربغداد پس ازتغيير رژيم است .



اين اثردربرگيرنده صحنه هايي است كه تنها توسط يك كارگردان عراقي الاصل دركنارهم قرارمي گيرند . دراين مستند ما با هنرمندان عراقي ، كودكان خياباني بغداد ، مهاجران فلسطيني و افرادي با ديدگاه هاي متفاوت نسبت به جورج بوش ملاقات مي كنيم .



ازديگرفيلمهايي كه دراين جشنواره به نمايش درمي آيند مي توان به آثاري اشاره كرد كه با محوريت روابط ميان زن وشوهرساخته شده اند . فيلم " صباح " درزمره اين آثارجاي دارد . اين فيلم كه درگونه سينمايي درام / كمدي جاي مي گيرد شرح حال زني را روايت مي كند كه با حجاب كامل درتورنتو زندگي مي كند و درجستجوي مسيرزندگيش با رويدادهاي متفاوتي مواجه مي شود.



به گزارش "مهر"، فيلم " تبعيدي ها " ازديگرآثاري است كه به رابطه ميان زوجها مي پردازد . اين اثرشرح حال يك زوج فلسطيني جوان را روايت مي كند كه درصدد سفربه الجزيره برمي آيند .



اين دوفيلم براي نخستين باردرآمريكا به نمايش درآمدند و پس ازاكران درجشنواره فيلم عرب اميد مي رود كه درآمريكا به نمايش عمومي درآيند . فيلم "صباح " نام " آتوم ايگويان "، كارگردان نامي را درسمت تهيه كننده دارد و ازحضورهمسر وي " ارسني كانجيان " درنقش محوري سود مي جويد. اين درحالي است كه فيلم " تبعيدي ها " نيزواپسين پروژه سينمايي " توني گاتليف " به شمارمي رود.



به گزارش "مهر"، " سونيا الفكي "، مديرهنري اين جشنواره اعلام كرد كه نهمين جشنواره فيلم عرب امسال با رويكرد متفاوتي برگزارمي شود . وي دراين مورد گفت :" ازهرچه كه بگذريم ، اين رويداد هنري درواقع يك جشنواره فيلم است ازهمين رو دوست داشتم فيلمهايي را پيدا كنم كه درسطح جهاني وجشنواره هاي جهاني مطرح باشند" .



البته دراين ميان نشانه هايي نيزوجود دارد كه ازدگرگوني اين جشنواره درنهمين سال برگزاريش حكايت مي كند. اين رويدادهنري تا به حال ميزبان فيلمهايي بوده كه با محوريت رويدادهاي خاورميانه ساخته مي شدند ومعمولاً آثاري بودند كه زمان مصرف مشخصي داشتند. اين امربدين مفهوم بود كه تعداد آثارمستند توليدي بيش ازفيلمهاي سينمايي بود اما امسال مي توان گفت كه فيلمهاي بلند وآثارمستند با يكديگربرابري مي كنند.





تاكيد امسال برنمايش فيلمهاي درام نمايانگرتلاش مديران برنامه ريزي براي تغيير رويكردهاي پيشين ودرنتيجه جذب مخاطب جوان است

زماني كه آثارمستندي پيرامون فلسطين وعراق به نمايش درمي آيد جمع كثيري ازيهوديان نيزبه تماشاي فيلمها مي نشينند

" الفكي " مي گويد زماني كه ازوي دعوت كردند كه به عنوان مديرهنري اين جشنواره به فعاليت بپردازد به اين نتيجه رسيد كه بسياري ازمخاطبان تصورمي كنند كه اين جشنواره محلي براي نمايش فيلمهاي سياسي است اما تاكيد امسال برنمايش فيلمهاي درام نمايانگرتلاش مديران برنامه ريزي براي تغيير رويكردهاي پيشين ودرنتيجه جذب مخاطب جوان بوده است.ازآنجا كه فيلمها درسن فرنسيسكو وبركلي به نمايش درمي آيند ، مديران برنامه ريزي دانشجويان دبيرستاني را ترغيب مي كنند كه هرزماني كه تمايل داشتند ازيك فيلم ديدن كنند و زمان تماشاي فيلم به منزله يك كلاس درس براي آنها به شمارمي آيد.به گزارش "مهر"، " الفكي " هدف ازبرگزاري اين جشنواره را دعوت ازمردم براي تماشاي فيلمها عنوان كرد وگفت :" ويژگي خاص سرگرم سازي اين است كه شما مي توانيد پيامتان را ازطريق فيلمها به مردم منتقل كنيد ونكته شگفت انگيزاين است كه دراين صورت تاثيرگذاري پيامتان بيشترخواهد بود" .با اين كه اين جشنواره نخستين رويداد هنري درآمريكا است كه به سينماي عرب مي پردازد ، ازحمايت چنداني برخوردارنيست . به عنوان مثال ، هيچ كدام ازمديران برنامه ريزي درسالهاي گذشته دستمزدي به سبب حضوروفعاليتهايشان دريافت نكردند وتنها درآمد اين جشنواره جمع آوري كمكهاي مردمي است كه توسط " بشير اناستاس " ، مديراجرايي جشنواره صورت مي گيرد. كساني كه به تماشاي فيلمهاي به نمايش درآمده دراين جشنواره مي پردازند تلفيقي ازعرب وعجم هستند. " الفكي " دراين باره مي گويد : " كمتراز 40 درصد ازتماشاگران را عربهاي مقيم آمريكا تشكيل مي دهند ، اما زماني كه آثارمستندي پيرامون فلسطين وعراق به نمايش درمي آيد جمع كثيري ازيهوديان نيزبه تماشاي فيلمها مي نشينند" .به گزارش "مهر"، " بشير اناستاس" درمورد مستند " روياهاي گنجشك " كه درافتتاحيه جشنواره به نمايش درآمد مي گويد : " ازاين اثرمي توان به مثابه ابزاري درجهت تعليم وتربيت استفاده كرد. من ازاين مستند درسهاي بسيار را آموختم .حتي با دوستان عراقي ام كه دراينجا هستند ، سعي مي كنم به خوبي رفتاركنم . من دوستاني را در اينجا مي شناسم كه درجريان رويدادهاي عراق ازجمله انتخابات وتعيين قانون اساسي واشغال اين سرزمين ازبين رفتند.از ديگر فيلم هاي اين جشنواره مي توان به فيلم " دري به سوي خورشيد " اشاره كرد . اين اثركه درگونه سينمايي حماسي جاي مي گيرد درچهارساعت روايت مي شود وتاريخ فلسطين را اززاويه نگاه يك خانواده ترسيم مي كند. فيلم " سرزمين ناشناخته " نيز محصول لبنان است وتلاش شخصيتهاي محوري فيلم را براي زندگي دربيروت مدرن نشان مي دهد . ازديگرمستندهاي مطرحي كه دراين رويدادهنري به نمايش درمي آيند مي توان به " همه چيزدرمورد دارفور" اشاره كرد كه توسط يك فيلمساز سوداني ساخته شده است . شخصيتهايي كه دراين فيلم ترسيم شده اند به واسطه هويت عرب به يكديگرمتصل مي شوند اما زندگيشان دستخوش رويدادهاي بسياري مي شود. تا مقطعي ازفيلم آنها ناشناخته هستند و مخاطب احساس مي كند كه هيچ چيزمهم ترازشناختن اين كاراكترها نيست.جشنواره فيلم عرب كه همه ساله برگزارمي شود امسال تا 10 مهر ( دوم اكتبر) ميزبان فيلمهاي فيلمسازان مطرح جهان است.