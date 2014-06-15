به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی شهردار کرمان، این مطلب را در نشست فوق العاده شورای اسلامی شهر کرمان که باحضور دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور برگزار شد، بیان داشت.

شهردار کرمان، در این نشست با اشاره به این که در برهه‌های زمانی خاص، بزرگانی همدل و یک صدا گردهم می‌آیند که زمینه ساز توسعه خواهند شد، اظهار داشت: خوشبختانه با حضور استاندار محترم، نمایندگان پیگیر، مدیرانی دلسوز و شورایی پر تلاش به نظر می‌رسد این اتفاق برای کرمان در حال تحقق است.

سیف الهی ، به نبود زمین دولتی در کرمان اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کرمان زمینها ملکی یا اوقافی هستند که این موضوع می تواند بعنوان یک زلزله خاموش در شهر کرمان باشد، چرا که برای اجرای طرحهای تفضیلی و جامع مصوب که ملک‌های مردم را در طرح قرار می‌دهد هیچگونه معوضی وجود ندارد و همین موضوع اجرا شدن طرحها را در کرمان با معضل اساسی روبرو کرده است.

وی این موضوع را یکی از گره‌های اصلی شهر کرمان دانست و گفت: پیشنهاد ما اینست که طرح جامع اصلاح شود و در بعضی جاها این طرح کم و در بعضی قسمتها افزوده شود تا در اثر این تغییرات زمینهایی دولتی بوجود آید و امکان اجرای طرح های عمرانی در شهر فراهم شود.

وی از شکاف طبقاتی عمیق بین شهرداری های کشور انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در حالی که بودجه شهرداری کرمان 205 میلیارد تومان است، بودجه شهرداری اصفهان 5 هزار و 500 میلیارد تومان است.

شهردار کرمان افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد هر قانونی که تصویب می شود ، منابعی از آنها ها کاسته می شود که لازم است نمایندگان در این خصوص توجه بیشتری نمایند ، زیرا در مواردی هم که قانون منبعی برای شهرداری ها در نظر می گیرد، متأسفانه تحقق آن بعد از گذشت چند سال عملی نمی‌شود.

مهندس سیف الهی، 50 درصد منبع شهرداری از بافت فرسوده موجود در برنامه پنج ساله را از جمله این موارد دانست و گفت: متأسفانه بعد از گذشت چند سال هنوز هیچ مبلغی به شهرداری پرداخت نشده است.

شهردار کرمان اظهار داشت: 72 شهرداری فعال در استان کرمان وجود دارد که بودجه آنها 500 میلیارد تومان است و این در حالیست که شهرداری مشهد به تنهایی 9 میلیارد و 500 میلیارد تومان بودجه دارد.

مهندس سیف الهی بدهکاری ادارات دولتی و آب و فاضلاب به شهرداری کرمان را به ترتیب 30 میلیارد و 10 میلیارد تومان بیان کرد.

وی همچنین از تأسیس شرکت سرمایه گذاری به همت استاندار کرمان خبر داد و گفت: این شرکت با مشارکت مردم و سرمایه گذار بخش خصوصی تأسیس می‌شود که در صورت فعالیت آن می توان به اجرای طرحهایی از جمله پروژه 45 متری کوثر امیدوار بود.

شهردار کرمان، همچنین خواستار پیگیری نمایندگان کرمان جهت اتصال دهیاری های اطراف شهر کرمان به مجموعه شهر و جلوگیری از حاشیه‌نشینی شد.

وی در این خصوص گفت: در صورتی که در این مناطق در حوزه مدیریت شهری کرمان قرار گیرد بواسطه اعمال مدیریت واحد در آنها از توسعه حاشیه نشینی در کرمان جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان از پیگیری خواهر خواندگی کرمان با یکی از شهرهای تاریخی رومانی خبر داد.