مسابقات رباتهای جنگجو در روستای زیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رباتهای جنگجو ظهر یکشنبه با حضور پرشور مردم و مسئولان در رده سنی نونهالان و شرکت کنندگانی از شهر آبیک و روستای زیاران و حومه برگزار شد.

جواد کریمی مسئول برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مسابقات با شرکت 16 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی این شهرستان و در رده وزنی یک کیلوگرم برنامه ریزی شد.

وی تصریح کرد: نفرات شرکت کننده در این مسابقات در دو ترم تحت آموزش قرار گرفته اند و خوشبختانه با توجه به استعداد و هوش بالای آنها در زمان کم به توانایی بسیار خوبی رسیده اند.

این مسئول تأکید کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان شهرستان آبیک این مسابقات هر سال یکبار برگزار شود و با توانمندسازی بیشتر دانش آموزان این علم در سطح شهرستان توسعه بیشتری پیدا کند.

این مسابقات با حمایت بخشداری، شورا و دهیاری روستای زیاران، حوزه مقاومت بسیج زیاران و شرکت صنایع رباتیک آراد برگزار شد.

در پایان محمد جواد جعفری، محمد زارعان زیارانی و سید وحید موسوی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و جوایزی نیز به آنها اهداء شد.