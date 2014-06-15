واکنش آمریکایی ها به انتخابات افغانستان/ واشنگتن در پی همکاری با دولت جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای ضمن استقبال از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعلام کرد که واشنگتن در پی همکاری با دولت جدید است.



سخنگوی کاخ سفید انتخابات افغانستان را گامی مهم به سوی دموکراسی و تمایل مردم این کشور برای داشتن افغانستانی امن برشمرد و به مردم این کشور به خاطر برگزاری چنین انتخابات تاریخی تبریک گفت.



جی کارنی گفت دو نامزد انتخاباتی در دور دوم انتخابات نشان دادند که آمادگی لازم را برای امضای پیمان امنیتی دوجانبه با آمریکا دارند که بر اساس آن سربازان باقیمانده آمریکایی مصونیت قضایی دارند.



سخنگوی کاخ سفید در ادامه بر نقش مهم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف در انتخابات تاکید کرد.

وی در ادامه بر لزوم مشروع دانستن انتخابات توسط کمپین‌ های انتخاباتی و همچنین پایبندی رای دهندگان، حوزه‌ های انتخاباتی و نیروهای امنیتی افغان به تعهدات خود درباره دستیابی به روند دموکراتیک تاکید کرد.



در همین رابطه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که حضور مردم پای صندوق های رای با وجود تهدید طالبان نشان دهنده این موضوع است که افغان ها خواهان داشتن آینده ای با ثبات هستند.



چاک هاگل وزیر دفاع آمریکا نیز ضمن تشکر از نیروهای پلیس و امنیتی افغان برای تامین امنیت زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مردم این کشور تبریک گفت.



همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون با اشاره به تصمیم چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای همکاری با دولت آینده کابل برگزاری صلح‌ آمیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نشان دهنده توانایی بالای نیروهای امنیت ملی این کشور در تامین امنیت انتخابات معرفی کرد.



جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز با تاکید بر لزوم حفظ شفافیت و مسئولانه روند انتخابات و همکاری نزدیک نامزدها با کمیسیون‌ های انتخاباتی و احترام گذاشتن به نتایج از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد.



بنا بر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این دور از انتخابات برای 15 میلیون شهروند واجد شرایط برگه رای منتشر شده بود. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در اظهاراتی از شرکت مردم افغانستان در این دور از انتخابات قدردانی کردند. گمانه زنی های اولیه از پیش بودن "عبدالله عبدالله" وزیر خارجه پیشین افغانستان نسبت به "اشرف غنی زی" رقیب خود دارد.



وی طی اظهاراتی با اشاره به عملکرد خوب ستاد انتخاباتی خود و تشکر از حمایت مردم گفت: در مورد نتیجه انتخابات پیش داوری نمی کنم اما برآوردهای اولیه نشانه های خوبی برای ما دارد. عبدالله همچنین با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر شمارش آرا خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گزارش شده از سوی نهادهای نظارتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات شد.