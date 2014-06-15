عباسعلی عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی آب مهمترین موضوع در تولیدات گیاهی توجه به این مساله است که باید با مدیریت حداکثر استفاده از منابع آبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم در تولیدات گیاهی کمی کردن خلا عملکرد گندم با توجه به مساله آب است، گفت: رکورد تولید گندم در کشور به نام استان البرز با بیش از 13 تن به ثبت رسیده است و متوسط تولید استان پنج و نیم تن است که به دنبال شناسایی عوامل برای به حداقل رساندن خلا در این بخش هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: در صدد هستیم برای همه محصولات تولیدی استان بحث کمی کردن خلا عملکرد را دنبال کنیم.

عامری با بیان اینکه هزینه تولیدات در حال افزایش است و اگر تولیدات به روش های سنتی انجام گیرد هزینه های تولید پوشش داده نمی شود، اظهار داشت: در بخش باغبانی برنامه ریزی های بسیار خوبی در جهت حمایت از باغات تجاری مدرن انجام شده است و به دنبال تولید نهال هایی هستیم که تولید مناسب داشته باشند.

وی افزود: البرز جزو استانهایی است که در تمامی نهالستان های دارای مجوز آن نهال های پایه رویشی مستقر شده است که تا پنج برابر میزان عملکرد در واحد سطح را افزایش می دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص وضعیت محصولات زراعی نیز گفتک مهمترین زیرساخت در این بخش تولید بذر است که خوشبختانه در زمینه تامین بذر غلات در طبقات مادری، گواهی شده و ... در همه ارقام توصیه برای استان البرز هیچ مشکلی وجود ندارد و از این رو سال گذشته البرز مورد تقدیر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

عامری ادامه داد: همچنین در زمینه نشا که یکی از زیر ساخت های مهم در تولید به شمار می رود هفت واحد تولید نشا مکانیزه در البرز فعال است که علاوه بر تامین نیاز استان به سایر استان های کشور نیز فرستاده می شود.

وی در پایان گفت: با اعمال ضوابط قرنطینه ای برای محصولات کشاورزی هیچ گونه آلودگی ناشی از واردات محصولات کشاورزی به استان البرز نداشته ایم.