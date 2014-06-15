اولین نمازجمعه شهرستان سیریک جمعه قبل ازماه مبارک رمضان برپامی شود

حجت الاسلام غلامعلی ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نماز جمعه شکوه عبادی وسیاسی یک ملت است که قبل از ماه مبارک رمضان در سیریک به حول و قوه الهی این مهم محقق خواهد شد.

حجت الاسلام ارجمند ضمن تبریک عید نیمه شعبان، نوید برپایی نماز جمعه به منزله یک عیدی بزرگ برای مردم شیعه شهرستان سیریک اضافه کرد:حجت الاسلام صفایی که ازنیروهای خوب و مومن هستند برای انجام این ماموریت بزرگ معرفی خواهند شد.

وی افزود: زندگی ما در عصر انتظار باید اخلاق مدار و براساس موازین اسلامی باشد و ما اینگونه فکر نکنیم که امام زمان (عج)چون از نظرها غایب است زمام امور را رها کرده است بلکه عالم در سیطره ی هدایت و نظارت آن امام همام است وما در هرجایی که هستیم باید نسبت به فراهم نمودن مقدمات ظهور آن منجی حقیقی و نهایی گام برداریم.

رئیس شورای سیاست گذاری هرمزگان با اشاره به موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هجمه های سخت دشمن گفت: درعصر کنونی با افزایش هجمه های نرم وفرهنگی دشمن، آنچه که موجب قوام و هدایت واستقامت بنیان این نظام شده است دست هدایت صاحب الامر (عج ) و رهنمودها و ارشادات نایب برحق ایشان مقام عظمای ولایت است.

حجت الاسلام ارجمند با تشکر از مردم شهرستان سیریک به پاس حضور در مناسبت های ملی ومذهبی گفت: حضور پرشور و مشارکت حداکثری مردم سیریک در برنامه های مذهبی ،دینی وفرهنگی ستودنی است و این امر در نماز جمعه به آن نقطه اوج خود باید برسد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام صفایی به عنوان اولین امام جمعه شهرستان سیریک معرفی شد.