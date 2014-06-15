ترویج فرهنگ قرآنی خنثی کننده تهاجمات فرهنگی دشمنان است

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به همت دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان، مدیران خانه های قرآنی شهری وروستایی، مؤسسات قرآنی قزوین به اردوی آموزشی مشهد اعزام شدند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: به منظور تجلیل از فعالان حوزه فرهنگ قرآنی و تشویق و ترغیب مدیران خانه های قرآنی شهری وروستایی مسئولان مؤسسات قرآنی به گسترش فعالیت های قرآنی،مدیران فعال قرآنی استان به این اردوی آموزشی اعزام شدند.

قلی پور افزود:در شرایط کنونی تعمیق و توسعه فعالیت های قرآنی ضمن ایجاد وحدت در جامعه می تواند خنثی کننده تهاجمات فرهنگی دشمنان باشد و مسئولان فرهنگی باید بکوشند با محور قرار دادن تعالیم قرآنی و حاکمیت فضای معنوی آن در جامعه سهیم باشند.

این اردوی آموزشی تفریحی به مدت ۵ روز به طول انجامید.