موافقت نمایندگان با دوفوریت طرح استفساریه ارائه خدمات درمانی به جانبازان شاغل در ادارات دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با دو فوریت استفساریه بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1393 موافقت کردند و با 154 رای موافق 14 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 208 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رساندند که بر اساس ان در صورت تصمیم نهایی ایثارگران و جانبازان شاغل در ادارات دولتی می توانند از ارائه خدمات درمانی ادارات استفاده کنند.

جعفرزاده به عنوان نماینده موافق استفساریه بند ج تبصره 16 اظهار داشت: براساس آمارهای حجت الاسلام شهیدی هم اکنون 550 هزار جانباز در کشور وجود دارد. بنیاد شهید متولی خدمات درمانی ایثارگران است اما خدمات متعارفی را که دستگاه های اجرایی باید انجام دهند نباید از جانبازان دریغ شود.

وی افزود: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که کارمندان ایثارگر در بعضی خدمات متعارف درمانی همانند سایر کارمندان دستگاه های اجرایی محسوب شوند.

لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: طبق مصوبه مجلس معاونت اجرایی رئیس جمهور مکلف است اعتبار مورد نیاز هزینه های درمانی جانبازان را از دستگاه های اجرایی کسب کرده و به بناید شهید پرداخت کند.