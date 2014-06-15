سیستم پایش ماهواره "ایران ست" افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پایش "ایران ست" با دو سامانه گیرنده "unisean-36" برای دریافت تصاویر ماهواره ای "modis" همچنین سامانه دریافت تصاویر و داده از شبکه ماهواره ای "eumetcast" صبح امروز یکشنبه در مرکز فضایی البرز، افتتاح شد.

"ایران ست"، ماهواره ای است که خدمات پهنای باند به ایران را روی ماهواره مخابراتی مشترک بدر-5 ارائه و خدماتی کاملاً متمرکز با استفاده از ابزار الکترونیکی را مورد بهره برداری قرار می دهد.

سامانه دریافت تصاویر و داده از شبکه ماهوراه ای "eumetcast"، شبکه ای است که به جمع آوری، پردازش و ارسال تصاویر می پردازد و کاربرد عمده آن در هواشناسی است که با مشارکت کشورهای اروپایی و تحت نظارت آژانس فضایی اروپا فعالیت می کند.

سامانه گیرنده unisean-36 سامانه ای است که در اردیبهشت ماه سال جاری توسط شرکت سازنده در مرکز فضایی البرز نصب و راه اندازی شد، هم اکنون نیز در حال دریافت روزانه تصاویر سنجنده modis ماهواره های aqua و terra است که دارای قابلیتهای بسیار بالایی در دریافت تصاویر از ماهواره های سنجش از دور شناخته شده و پرکاربرد است.

در این مراسم علاوه بر محمد شریعتمداری، حمید فاضلی - قائم مقام سازمان فضایی ایران و علیرضا نعیمی - سرپرست مرکز فضایی البرز همچنین جمعی از معاونان و روسای سازمان فضایی ایران، حضور داشتند.