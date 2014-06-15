مرجعیت دینی به شدت با تجزیه عراق مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، مرتضی کشمیری نماینده آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در انگلیس اظهار داشت: مرجعیت شیعه به شدت با تجزیه عراق مخالف است و حفظ وحدت اراضی کشور اولویت آن است.

وی ابراز امیدواری کرد که تروریست ها هر چه سریعتر توسط ارتش قهرمان عراق نابود شوند.

مرتضی کشمیری با اشاره به فتوای آیت الله سیستانی برای دفاع از میهن گفت: خطاب آیت الله سیستانی تنها برای مسلمانان شیعه یا عراقی های خارج از کشور نبود بلکه برای تمامی ملت عراق بود.

آیت الله سیستانی دفاع از میهن تحت نظارت دولت یا نهادهای رسمی را یک واجب کفایی اعلام کرده است.