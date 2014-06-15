تنها کلید حفاظت از محیط زیست آگاهی و اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل کهرم پیش از ظهر یکشنبه در جمع فعالان محیط زیست استان گلستان، گفت: تنها کلید حفظ محیط زیست آگاهی و اطلاع رسانی است، از لوموند فرانسه تماس گرفتند و گفتند آمارها نشان از افزایش آگاهی مردم ایران در حوزه محیط زیست دارد و آیا موضوع را تایید می کنید و من آن زمان بسیار خوشحال شدم.

وی بیان کرد: وقتی تقلید صدای طبیعت را می کنیم، سر تعظیم در برابر طبیعت داریم، طبیعت باید در دل ما باشد و ما که در دل شیشه و سنگ و سیمان زندگی می کنیم به علت نفوذی که طبیعت در دل ما داشته به سمت آن کشش داریم.

وی افزود: شهرهای شمال نزد ما تعطیلات و سبزی را تداعی می کنند اما واقعا برای شمالی ها هم همینطور است؟ یک استاندار در دوران قبل در گلستان گفته بود ما می خواهیم عسلویه را در گلستان داشته باشیم و من گفتم چرا این طبیعت که نه تنها برای ما بلکه برای 200 میلیون سال آینده کشور است و فقط در کشور به این بزرگی در 3 استان قرار دارد باید نابود کنیم تا عسلویه داشته باشیم، عسلویه را بگذارید برای همان جنوب باشد.

کهرم اظهار کرد: یک فرهیخته گیلانی به هم استانی های خود گفته بود که ما همه ایرانی هستیم که گیلان زندگی می کنیم نه یک گیلانی که در ایران زندگی می کنیم، باید ایرانی بود و ایرانی فکر کرد، آن وقت نمی گوییم همه امکانات را برای یک استان در نظر گرفته اند.

وی با بیان این که من یک شکاربان قدیمی خوش بین هستم، تصریح کرد: من همیشه امید را حفظ می کنم، اما وقتی می بینیم دولتمردان چشم را به روی مشکلات بسته اند و مکشلات را فقط غربی و عربی می بینند متاثر می شوم.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه با این وسعت زیاد خشک می شود و نمک های آن ریزگرد تولید می کند، تالاب پریشان خود منشاء ریزگرد می شود.

کهرم اضافه کرد: هارون وقتی آب داشت وزش باد باعث رطوبت و شادابی روستاها و شهرهای آنجا می شد، کشاورزی رونق داشت اما امروز می بینیم این دریاپه خشک شده و وزش باد باعث ایجاد بیابان و پخش شدن ریزگرد ها در شهرها و روستاها می شود و حال باید 10 میلیارد هزینه کنند تا روستاها را از زیر شن و خاک بیرون بیاورند.

مشاور عالی رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که هامون مورد کم لطفی افغانستان واقع شده است، گفت: با خانم ابتکار به آنجا رفتیم و مردم نوشته بودند بانوی هامون و خواهش داشتند که این مشکل برطرف شود، حالا می بینیم با مذاکرات انجام شده این مشکل را حل کردند.

وی بیان کرد: در سرشماری سال 43، 720 هزار بال پرنده بود، این تعداد 6 سال پیش به 30 هزار رسید که این مقدار حداقل نصف آن ها تیر خورده بودند، ولی سال گذشته سرشماری تعداد پرندگان هیچ موردی یافت نشد.

میانکاله موضوع دیگری بود که کهرم به آن پرداخت و گفت: قرار بود میانکاله پناهگاه باشد اما حالا چیز دیگری می بنیم، به طور مثال در فصل برداشت انار وحشی می بینیم چند صد نفر هجوم می آورند.

وی با بیان این که آن ها که لباس سبز می پوشند جهاد می کنند، افزود: محیط بانان بدون چشم داشت و منت دوری از خانواده را تحمل می کنند و با حداقل دستمزد کار می کنند، کار آن ها مثل این است که دست یک نفر ببندیم و در دریا رها کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تعداد چهارپایان قابل شکار ما 120 هزار تا بیشتر نیست، 1 میلیون و 500 هزار قبضه اسلحه در کشور داریم.

مشاور عالی رییس سازمان محیط زیست اعلام کرد: طی بررسی هوایی که داشتیم دیدیم مخازن آب تهران بسیار کاهش یافته است، مردم باور ندارند تهران مشکل آب دارد.

وی گفت: به مقامات گفتم چرا اینقدر به مردم دروغ می گویید، مردم حرف شما را باور ندارند و وقتی می گوییم وضعیت بحرانی است آن ها قبول نمی کنند.

وی تصریح کرد: جنگل ها را خداوند میلیون ها سال گذشته کاشت و ما آن ها را برداشت می کنیم، در سیل اخیر یک روستایی که خانه اش را سیل برده بود می گفت جنگل ها را بالادست قطع می کنند و نتیجه اش می شود این.

کهرم خاطرنشان کرد: درخت چندین لیتر آب باران را جذب می کند و بقیه را وراد سفره های زیر زمینی می کند، وقتی آبریز بالا دست خراب می شود باران تریلی را در پایین دست جمع می کند.

وی با بیان این که شنیدیم می خواهند در جنگل ناهار خوران موزه دفاع مقدس بسازند گفت: اینجا که حتی یک گلوله هم در جنگ به آن شلیک نشده چه ربطی به جنگ دارد، جالب اینجاست حتی روزنامه ها را از نوشتن در این باره ممنوع کردند، موزه جنگ را باید در صحرا ساخت.

وی گفت: بیش از 2 برابر برداشت را از جنگل ها داریم، میزان برداشت 3.4 میلیون مترمکعب در دنیا است و لی ما بیش از 6.8 برداشت می کنیم، "ناسا" اعلام کرد 1 تا 1.2 درصد در سال فقط جنگل های "هیرکانی" نابود می شوند.