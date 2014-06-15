استقرار ادارات رویکرد اصلی شهرستان سلطانیه است

به گزارش خبرگزاری مهر،پرویز خالقی، با اشاره به ارتقا سلطانیه به شهرستان افزود: این در حالی اتفاق افتاده که زیرساخت هار قالب ابزارهای توانمند برای اداره شهرستان بطور مستقل وجود نداشت و استقرار ادارات برای انحلال این مسأله، یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان است.

وی استقرار چندین اداره را جزو برنامه های مهم این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: استقرار ادارات آب و فاضلاب روستایی، منابع طبیعی، ورزش و جونان، بنیاد مسکن و همچنین ستاد فرماندهی انتظامی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای، شبکه بهداشت و درمان، دادگستری و دادستانی در شهرستان انجام گرفته است.

فرماندار شهرستان سلطانیه با اشاره به شرح وظایف متعارف برای فرمانداری ها، برگزاری جلسات، کارگروه ها، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی را از اهم وظایف این نهاد حاکمیتی عنوان کرد و گفت: برگزاری کمیسیون مبارزه با سرقت، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان، شورای اداری شهرستان، انجمن کتابخانه های شهرستان، کمیته ساماندهی اوقات فراغت و غیره از عمده مباحث مطرح شده در جلسات شورا است.

خالقی از برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در محل کتابخانه عمومی ابن سینای روستای سنبل آباد و جلسه ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان در روستای خیرآباد خبر داد و افزود: برگزاری نشست هایی با شوراهای روستایی از جمله روستاهای ویر، گوزلدره، سنبل آیاد، یوسف آباد، سرخه دیزج و غیره قبل از وقت اداری از این اقدامات بوده و عمده هدف این اقدامات رصد مسائل و مشکلات روستاها از نزدیک و توسط مدیران شهرستانی است.

وی از تمامی مسئولان شهرستانی خواست تا با توجه به محرومیت بالای برخی از روستاهای شهرستان، به ویژه روستاهای طارمات شهرستان، در اولویت بندی روستاهای به لحاظ تخصیص اعتبارات توجه لازم را داشته و درخصوص عملکرد دستگاههای شهرستانی نسبت به رسیدگی امور این دسته از روستاها، افزود: ادارات راه و شهرسازی و آبفار از اوایل خرداد ماه اقدام به تسطیح راههای مواصلاتی روستاهای طارمات و برقراری شبکه آبرسانی این روستاها کرده اند.

وی بهسازی بلوار سه راهی سلطانیه تا ورودی شهر سلطانیه را جزو عملکردهای کنونی اداره راه و شهرسازی شهرستان برشمرد که هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان داشته و در اعلام برنامه های چشم انداز سال جاری این دستگاه اجرایی، تسطیح و بهسازی راه مواصلاتی روستاهای ویک – ترکانده، ارتقای راه روستای گوزلدره و برج نور در روستای خیرآباد را یادآور شد.

ثبت نام از دانش‌آموزان برای شرکت در طرح نشاط معنوی آغاز شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم، از آغاز ثبت نام از دانش‌آموزان برای شرکت در طرح نشاط معنوی آغاز شد.



نعمت احمدی اظهار کرد: طرح نشاط معنوی به مناسبت ایام تابستان در امامزادگان و بقاع متبرکه اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه طرح نشاط معنوی ویژه دانش‌آموزان است، بیان کرد: این طرح از زمان پایان تعطیلی فصل مدارس آغاز و تا پایان تابستان اجرای آن ادامه پیدا می‌کند.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم در ادامه با اشاره به اینکه امسال نیز از 24 خرداد ماه ثبت نام از دانش‌آموزان در طرح نشاط معنوی آغاز شده است گفت: ثبت نام از دانش‌آموزان در این طرح در پنج امامزاده شهرستان که شامل امامزاده هاشم و عوف (ع) آببر، امامزاده جعفر (ع) آببر، امامزاده حیدر (ع) گیلوان، امامزاده عبدالله (ع) صومعه بر ماهوی شیت انجام می‌شود.

احمدی با اشاره به اینکه ثبت نام از دانش‌آموزان در قالب این طرح در سه گروه سنی انجام می‌شود، افزود: برنامه‌های مختلفی در قالب طرح مذکور برای دانش‌آموزان اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح نشاط معنوی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اوقات فراغت دانش‌آموزان در تعطیلات تابستانی در راستای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی و بهینه‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان از اهداف اجرای این طرح است.



وی تقویت و ارتقای بنیه اعتقادی، دینی، اخلاقی و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نیز از دیگر اهداف اجرای طرح نشاط معنوی اعلام کرد و گفت: در قالب این طرح جلسات اخلاق به صورت هفتگی برگزار خواهدشد.

وجود 500 موقوفه در شهرستان خدابنده

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده گفت: نزدیک به 500 موقوفه در شهرستان خدابنده وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اقدامات بسیاری در اوقاف استان انجام شد گفت: در همین راستا در زمینه افزایش بهره‌وری موقوفات فعالیت‌های مختلفی انجام شد.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده همچنین با اشاره به افزایش موقوفات شهرستان طی سال گذشته گفت: این امر نیز در راستای فرهنگ‌سازی توسط اداره اوقاف شهرستان محقق شد.



حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ وقف در جامعه از طریق اطلاع‌رسانی، برگزاری همایش انجام شد اظهار داشت: خوشبختانه مردم شهرستان نیز به نتایج و آثار مثبت وقف در جامعه واقف بوده و خوشبختانه روز به روز شاهد افزایش تعداد موقوفات در شهرستان هستیم.



وی با اشاره به وجود نزدیک به 500 موقوفه در شهرستان خدابنده افزود: تلاش مجموعه اوقاف خدابنده هزینه‌کرد موقوفات در محل نیات واقفان، حفظ موقوفات، افزایش بهره‌وری آنها و ترویج بیش از پیش فرهنگ وقف در جامعه است.