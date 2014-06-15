نود و پنجمين خانه داوطلب در خراسان جنوبي افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این خانه دواطلبی اظهار کرد: داوطلبان هلال احمر سرمايه‌هايي ارزشمند براي جمعيت هلال احمر هستند.

فرح ناز رافع ادامه داد:‌ در ساير عرصه‌هاي كمك رساني به همنوعان و فعاليت‌هاي بشر دوستانه داوطلبان در خط مقدم ياري رساندن به محرومان و نيازمندان قرار دارند.

رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور تاكيد كرد:‌ خانه‌هاي داوطلبي به عنوان پشتوانه‌اي محكم و كارآمد براي انجام فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر هستند.

رافع جذب افراد مختلف از ساير اقشار به حوزه فعاليت‌هاي داوطلبان را از مهم‌ترين اهداف تشكيل خانه‌هاي داوطلبي بیان كرد و افزود: اين افراد مي‌توانند با جذب در خانه‌هاي داوطلبي آموزش‌هاي لازم را در زمينه‌هاي مختلف كمك رساني به نيازمندان فرا بگيرند.

وي تصريح كرد:‌ اين موضوع كمك در خور توجهي به تحقق شعار " هر خانواده،‌ يك امدادگر "‌ در سطح جامعه خواهد داشت.

رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور اظهار داشت: اميدواريم با توسعه و گسترش خانه‌هاي داوطلبي و ترويج اين فرهنگ در سطح جامعه فعاليت‌هاي هدفمند و مثمر ثمر در حوزه كمك رساني به اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه در كشورمان شاهد شویم.

رافع با ابراز رضايت از فعاليت‌هاي خانه‌هاي داوطلبي در خراسان جنوبي افزود: اين استان در زمينه انجام و رشد فعاليت‌هاي داوطلبانه تاكنون در رده استان‌هاي برتر در سطح كشور قرار دارد.

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