نود و پنجمين خانه داوطلب در خراسان جنوبي افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این خانه دواطلبی اظهار کرد: داوطلبان هلال احمر سرمايههايي ارزشمند براي جمعيت هلال احمر هستند.
فرح ناز رافع ادامه داد: در ساير عرصههاي كمك رساني به همنوعان و فعاليتهاي بشر دوستانه داوطلبان در خط مقدم ياري رساندن به محرومان و نيازمندان قرار دارند.
رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور تاكيد كرد: خانههاي داوطلبي به عنوان پشتوانهاي محكم و كارآمد براي انجام فعاليتهاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر هستند.
رافع جذب افراد مختلف از ساير اقشار به حوزه فعاليتهاي داوطلبان را از مهمترين اهداف تشكيل خانههاي داوطلبي بیان كرد و افزود: اين افراد ميتوانند با جذب در خانههاي داوطلبي آموزشهاي لازم را در زمينههاي مختلف كمك رساني به نيازمندان فرا بگيرند.
وي تصريح كرد: اين موضوع كمك در خور توجهي به تحقق شعار " هر خانواده، يك امدادگر " در سطح جامعه خواهد داشت.
رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور اظهار داشت: اميدواريم با توسعه و گسترش خانههاي داوطلبي و ترويج اين فرهنگ در سطح جامعه فعاليتهاي هدفمند و مثمر ثمر در حوزه كمك رساني به اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه در كشورمان شاهد شویم.
رافع با ابراز رضايت از فعاليتهاي خانههاي داوطلبي در خراسان جنوبي افزود: اين استان در زمينه انجام و رشد فعاليتهاي داوطلبانه تاكنون در رده استانهاي برتر در سطح كشور قرار دارد.
نظر شما