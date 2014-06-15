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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

با حضور رييس سازمان داوطلبان كشور؛

نود و پنجمين خانه داوطلب در خراسان جنوبي افتتاح شد

نود و پنجمين خانه داوطلب در خراسان جنوبي افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نود و پنجمين خانه داوطلب خراسان جنوبي با حضور رئیس سازمان دواطلبان کشور در شهر بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این خانه دواطلبی اظهار کرد: داوطلبان هلال احمر سرمايه‌هايي ارزشمند براي جمعيت هلال احمر هستند.

فرح ناز رافع ادامه داد:‌ در ساير عرصه‌هاي كمك رساني به همنوعان و فعاليت‌هاي بشر دوستانه داوطلبان در خط مقدم ياري رساندن به محرومان و نيازمندان قرار دارند.

رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور تاكيد كرد:‌ خانه‌هاي داوطلبي به عنوان پشتوانه‌اي محكم و كارآمد براي انجام فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر هستند.

رافع جذب افراد مختلف از ساير اقشار به حوزه فعاليت‌هاي داوطلبان را از مهم‌ترين اهداف تشكيل خانه‌هاي داوطلبي بیان كرد و افزود: اين افراد مي‌توانند با جذب در خانه‌هاي داوطلبي آموزش‌هاي لازم را در زمينه‌هاي مختلف كمك رساني به نيازمندان فرا بگيرند.

وي تصريح كرد:‌ اين موضوع كمك در خور توجهي به تحقق شعار " هر خانواده،‌ يك امدادگر "‌ در سطح جامعه خواهد داشت.

رييس سازمان داوطلبان هلال احمر كشور اظهار داشت: اميدواريم با توسعه و گسترش خانه‌هاي  داوطلبي و ترويج اين فرهنگ در سطح جامعه فعاليت‌هاي هدفمند و مثمر ثمر در حوزه كمك رساني به اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه در كشورمان شاهد شویم.

رافع با ابراز رضايت از فعاليت‌هاي خانه‌هاي داوطلبي در خراسان جنوبي افزود: اين استان در زمينه انجام و رشد فعاليت‌هاي داوطلبانه تاكنون در رده استان‌هاي برتر در سطح كشور قرار دارد.

 

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کد مطلب 2311923

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