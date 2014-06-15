انتقاد یک نماینده مجلس از عدم رسیدگی به تحقیق و تفحص از شمسا و صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی در تذکر شفاهی با ابراز نارضایتی از عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: زمانی که قرار است عدالت اجرا شود باید توجه ویژه ای به این مسئله شود. در بسیاری از استانها مردم نمی توانند مسئولان قضایی را ملاقات کنند و از این مسئله نارضایتی دارند.

وی افزود: چند ماه تحقیق و تفحص از شرکت شمسا اعلام شده و این شرکت تنها نماینده انحصاری اعزام زائر به عتبات و عالیات است اما متاسفانه اقدامی پس از این تحقیق و تفحص صورت نگرفته است.

نماینده اراک همچنین به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: چند ماه است بررسی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام گرفته اما نتیجه ای نداشته است. آیا هیات رئیسه با مسئولان این شرکت ها بده بستانی دارند؟