حریفان کشتی گیر قم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نایب قهرمانی آسیا و قهرمانی جام جهانی 2014 کشتی فرنگی اکنون مهمترین میادینی که پیش روی کشتی گیران کشورمان قرار دارد ابتدا رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان است و سپس مسابقات کشتی فرنگی بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی محسوب می شود.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز که در راس آنها احد پازاج قهرمان سابق کشتی فرنگی آسیا و جهان قرار دارد و البته دیگر خبری از محمد بنا نیست، تصمیم گرفته است که برای انتخاب برترین ها به منظور اعزام به پیکارهای قهرمانی جهان و بازی های آسیایی، مسابقات انتخابی را ملاک گزینش قرار بدهند.

به همین منظور قرار است پیکارهای کشتی فرنگی مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در روزهای پایانی خرداد ماه یعنی 29 و 30 این ماه به میزبانی هیئت کشتی استان قزوین و در سالن ورزشی شهید بابایی این شهر به انجام برسد و از قم نیز یک نماینده در این انتخابی حضور می یابد در حالی که این نماینده هادی علیزاده پورنیا است و در این پیکارها با فرشاد علیزاده، داود اخباری به عنوان رقبای جدی مبارزه می کند.

تنها نماینده کشتی استان قم برای حضور در این انتخابی مطابق انتظار هادی علیزاده پورنیا است که در پنج سال اخیر چهره شاخص و مرد اول کشتی قم بوده و در وزن 75 کیلوگرم با تجربیات گران بهایی که از حضور در میادین مهم برون مرزی دارد، اکنون یکی از شانس های اعزام به رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی و کشتی فرنگی سال 2014 قهرمانی جهان به شمار می رود.

علیزاده پورنیا در حالی شانس خود را برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی سال 2014 می آزماید که اگر به بازی های آسیایی برود برای اولین بار شانس حضور در این میدان مهم را به دست آورده اما اگر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کند، برای دومین بار به این رویداد شاخص کشتی جهان خواهد رفت.

این کشتی گیر قمی در شهریور ماه سال گذشته یکی از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی بود اما کشتي گير نامدار و سرشناس استان قم بدون کسب مدال به کار خود در پيکارهاي کشتي فرنگي قهرماني سال 2013 جهان پايان داد.

رقابت هاي کشتي فرنگي قهرماني جهان در سال 2013 شهريور ماه سال قبل با معرفي نفرات و تيم هاي برتر در حالي به کار خود پايان داد که ميزبان اين مسابقات شهر بوداپست کشور مجارستان بود و علیزاده پورنیا به عنوان قهرمانی آسیا در آن حضور داشت.

در روز پاياني رقابت‌هاي کشتي فرنگي قهرماني جهان در مجارستان هادي عليزاده پورنيا در اولين کشتي وزن خود به صورت غير منتظره با نتيجه چهار بر صفر مغلوب حريف مطرح دانمارکي شد و بدين ترتيب از حضور در مرحله بعد بازماند تا بعد از کسب سه مدال نقره در سال 2013 از به دست آوردن چهارمين مدال برون مرزي خود محروم شود.

اين در شرايطي است که در وزن 74 کيلوگرم که 39 کشتي‌گير حضور داشتند هادي عليزاده پورنيا بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه چهار بر صفر مغلوب مارک مادسن، نفر پنجم المپيک لندن و دارنده مدال نقره 2009 جهان از دانمارک شد.

هادي عليزاده پورنيا براي ادامه کار بايد منتظر حضور حريفش در فينال مي شد تا شانس کسب مدال برنز را پيدا کند اما با توجه به اينکه مارک مادس در مرحله بعد به رومن ولاسوف، قهرمان جهان و المپيک از روسيه باخت، بدين ترتيب عليزاده پورنيا نيز رسما از گردونه رقابت ها کنار رفت و در نهايت بين 39 کشتي گير در رده 32 قرار گرفت.

