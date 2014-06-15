سلامت عمومی جامعه در برنامه ریزی های شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم خلیلی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از پزشکان با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان در برنامه ریزی های شهری افزود: سلامت شهروندان وحقوق طراحی شده برای آنان در نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رفع دغدغه های پزشکان در مسائل شهری و عمرانی و همچنین رفع نگرانی های شهروندان از وظایف ذاتی و جدایی ناپذیر مجموعه مدیریت شهری است.

وی ضمن موثر خواندن تلاش های جامعه پزشکی در نشاط اجتماعی اظهارداشت: جامعه سلامت، جامعه ای پویا و با نشاط است و پزشکان به عنوان متولیان امر سلامت و درمان می توانند علاوه بر ارتقای سلامت و بهداشت عمومی با رفع نگرانی های شهروندان روحیه تحرک و نشاط را نیز اعتلا بخشند.

خلیلی در ادامه خدمت به شهروندان را فصل مشترک مراکز خدمات درمانی و شهرداری خواند و اظهارامیدواری کرد: با تعاملات صورت گرفته همگان شاهد همکاری های نزدیک تر و تخصصی تر جامعه پزشکی و شهرداری رشت باشند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت نیز با تاکید بر نقش پزشکان در درمان و سلامت عمومی جامعه گفت: معتقدیم سه طیف جامعه شامل قضات، پزشکان و معلمان باید از مشغولیت های فکری به دور باشند تا با بهره گیری از تمرکز همه جانبه خود خدمات مطلوبی به جامعه ارائه کنند.

اسماعیل حاجی پور افزود: شرایط و فضا باید به گونه ای مهیا شود تا این عزیزان از آرامش فکری مورد نیاز بهره مند شوند.

وی ادامه داد: شهرداری نیز به عنوان یک نهاد خدماتی باید با تعریف منابع مالی و ایجاد درآمدهای مناسب در دراز مدت به کمک و حمایت از مراکز درمانی زمینه ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان را فراهم کند.