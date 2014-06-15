حجم نقدینگی از مرز 602 هزار میلیارد تومان گذشت/ ایران جزو سران تورم بالا در دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ضمن رونمایی از آمارهای اقتصادی براساس سال پایه 83، گفت: اقتصاد کشور در حال عبور از عمق و شدت رکود است؛ گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه شتابی که به آن وارد شدیم، نخواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری سال 92 را منفی 28.1 درصد اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 92 دچار کسادی شد به طوری که روند آن در 9 ماهه سال 92 نسبت به 9 ماهه 91 به نصف رسیده است. سرمایه گذاری و تولید در بخش سیمان نیز در 9 ماهه 92 با کسادی همراه بود که با رونق ساخت و ساز روند آن بهبود می یابد.

وی از تولید 135 هزار و 900 دستگاه خودرو سبک و سواری در 2 ماهه ابتدای امسال با رشد 92.5 درصد خبر داد و گفت: تمامی اینها علایمی برای خروج اقتصاد از رکود است.

کمیجانی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ساخت خانه های متراژ کوچکتر ولی به صورت عمودی تر در حال رونق است، همچنین آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران همچنان منفی است اما در شهرهای بزرگ بهبود یافته است.

وی با اشاره به تصویب افزایش تسهیلات اوراق مسکن به 45 میلیون تومان و 60 میلیون تومانی برای افرادی که ازدواج می کنند، گفت: این کار با آگاهی کامل توسط بانک مرکزی برای رونق فعالیت مسکن در شهرهای متوسط و کوچک صورت گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی همراه به طور متوسط بالای 25 درصد بوده است، گفت: سیاست‌های انبساط مالی به دلیل درآمد نفت مسیر انبساط پولی را رقم می زند.

وی تورم را تهدیدی جدی و بزرگ برای تولید، سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت قلمداد کرد و با تاکید بر اینکه از تورم نباید به سادگی عبور کرد، گفت: ایران جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم است گرچه ابا دارم بگویم که ایران شاگرد اول نرخ تورم در دنیا است اما جزو سران نرخ تورم است.

کمیجانی گفت: نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به 602 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1.2 درصد افزایش را نشان می دهد.