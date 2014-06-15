درآمد خوزستان نبايد به تهران منتقل شود/ هدايت مراكز مشاوره شغلي و كاريابي به مناطق حاشيه

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله موسوي جزايري پيش از ظهر امروز در آيين تجليل از مراكز مشاوره شغلي و كاريابي هاي برتر خوزستان كه در تالار شهيد بهشتي اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان برگزار شد، اظهار كرد: انتقال اعتبارات و سرمايه هاي برخي از صنايع به خارج از استان ظلم است. درآمدي كه متعلق به خوزستان است نبايد به تهران منتقل شود. وقتي سرمايه اي با هزاران زحمت در استان به دست مي آيد نبايد به خارج از استان انتقال داده شود. با مردم خوزستان كه اين همه تحت فشار بودند و مشكل ها را تحمل كردند اين گونه رفتار بزرگ ترين ظلم است.



وي سود خالص صنايع استان در سال گذشته را يك هزار و 280 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت:‌ مشكل ها در مراكز استان ها است. وقتي اين مراكز كلان شهر شدند بار بيشتر مشكل ها روي دوش آن ها خواهد بود. بنابراين مراكز مشاوره شغلي و كاريابي ها بايد به سمت حاشيه شهر هدايت شوند. حضور مراكز كاريابي در مناطق حاشيه اي كه بيش از 100 هزار نفر جمعيت دارند، بسيار ضروري است.



امام جمعه اهواز تصريح كرد:‌ تشكر و قدرداني از نظر ائمه اطهار (ع) بسيار اهميت دارد. به افراد لايق و با صلاحيت بايد با چشم احترام نگاه شود و ضمن استفاده از تجارب اين افراد بايد از آنان تجليل شود. اگر به تمام افراد جامعه به يك چشم نگاه شود افراد بد تشويق شده و افراد خوب دلسرد مي شوند. ما در مقابل كساني كه به جامعه خدمت مي كنند تكليف شرعي داريم.



آيت الله موسوي جزايري با تأكيد بر لزوم اطلاع رساني در مورد مراكز مشاوره شغلي و كاريابي گفت: در مورد فعاليت مراكز كاريابي و مشاوره شغلي بايد اطلاع رساني شود. هنگامي كه من در اين مورد اطلاعي نداشته باشم قطعاً دو هزار طلبه و به تبع آن بيش تر مردم هم بي اطلاع خواهند بود. اين مراكز مشاوره شغلي در زمينه ايجاد اشتغال مي توانند بسيار مفيد و مؤثر باشند.



وي در ارتباط با مساله بيكاري و رفع اين معضل گفت: يكي از معضلات كشور ما بيكاري است. يكي از دلايل بيكاري مردم در مناطق محروم تحصيلات پايين و نداشتن مهارت شغلي است. بايد يك آمايش سرزميني و بررسي دقيق داشته باشيم تا بدانيم بيكاري در مركز شهر بيشتر است يا در حاشيه كه قطعاً پاسخ ما حاشيه شهر است.



نماینده ولی فقیه در خوزستان در پايان از انتقال نيافتن صحيح قوانين به مراكز كاريابي و مشاوره شغلي به عنوان يك ضعف نام برد و افزود: مراكز مشاوره شغلي و كاريابي بايد در مورد قانون اطلاعات كافي را كسب كنند و در صورت نياز بايد به آن ها آموزش داده شود. متأسفانه ملت ما ضعف اطلاع از قوانين را دارد كه بسيار خطرناك است.