استفاده از ظرفیت بلوار پیامبر اعظم(ص) در نیمه شعبان/ 40 درصد زائران از حمل و نقل عمومی استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان مقدم صبح یک شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات شهرداری برای پذیرایی از زائران نیمه شعبان در قم اظهار داشت: ارتقای کمی و کیفی خدمات و ارائه خدمات مطلوب، از موضوعات مد نظر ستاد شعبانیه شهر قم بوده که از اوایل فروردین ماه با ریاست شهردار قم تشکیل شده است.

وی ادامه داد: رویکرد این ستاد آسیب‌شناسی اقدامات قبلی بود تا نقاط قوت سال‌های گذشته تقویت شده و نقاط ضعف برطرف شود.

معاون هماهنگی مناطق و امور شهری شهرداری قم اظهار کرد: نخستین سیاست ستاد شعبانیه استفاده حداکثری از ظرفیت بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) در مباحث فرهنگی، ترافیکی و خدماتی بود.

وی گفت: تسهیلات رفاهی مورد نیاز زائران در حاشیه این بلوار ارائه شد و استفاده از حمل و نقل همگانی با استفاده از ظرفیت این بلوار بهتر به انجام رسید.

اصفهانیان مقدم به تجهیز بوستان‌ها و افزایش تعداد تابلوهای راهنمایی زائران اشاره کرد و گفت: برای بهتر کردن هماهنگی‌ها در امور کمیته‌های ده‌گانه خدمات شهری و رفاهی، مالی، فرهنگی، نظارت، ایمنی، تأمین ارزاق، زیباسازی و رفع تخلفات شهری در شهرداری تشکیل شد.

وی افزود: ستاد شعبانیه از 20 خردادماه کار خود را آغاز کرد و همزمان با پایان حضور زائران به صورت شبانه روزی به اقدامات خود ادامه داد.

معاون هماهنگی مناطق و امور شهری شهرداری قم اضافه کرد: نکته قابل توجه در این طرح بازدید و حضور مستمر اعضای شورای شهر بود که موجب ارتقای کمی و کیفی خدمات و دلگرمی کارکنان شهرداری شد.

وی افزود: ستادهای 12 گانه خدمات رسانی اطلاع رسانی و راهنمایی زائر که در رینگ مسجد جمکران حرم و پارکسوارها استقرار داشتند، بخش مهمی از سرگردانی زائران را در نیمه شعبان امسال کاهش دادند.

پاکسازی بیش از 140 هکتار پارکسوار و خط کشی و مازوت پاشی آن، استقرار تسهیلات مورد نیاز زائر در این پارکسوارها، نظارت بر استقرار و صدور مجوزهای ایستگاه صلواتی، رعایت تنظیف و بهبود سیما، پاکسازی و تنظیف مبادی ورودی شهر و رعایت مسایل ترافیکی از مسائلی است که در کمیته خدمات شهری ستاد شعبانیه پیگیری شده است.

صدور مجوز برای 40 ایستگاه صلواتی

اصفهانیان مقدم با اشاره به تلاش شهرداری برای ساماندهی به ایستگاه‌های صلواتی گفت: در این مدت برای 40 ایستگاه صلواتی در نیمه شعبان مجوز صادر کردیم.

مدیریت یکپارچه پسماندهای شهری در راستای رسیدن به شهری پاک با رویکرد مشارکت مردم در نیمه شعبان از دیگر موضوعاتی بود که وی به آن اشاره کرد.

پخش کارتن پلاست‌ها، پلاستیک‌های زباله و مخزن فان در سطح شهر و آماده باش 200 دستگاه از ماشین آلات مکانیزه خدمات شهری از اقداماتی است که در زمینه این مدیریت یکپارچه پسماند انجام شده است.

موضوع دیگری که اصفهانیان مقدم به آن اشاره کرد، آماده سازی و نصب 840 چشمه سرویس بهداشتی بود که نسبت به سال گذشته افزایش 40 درصدی را داشته و به گفته وی موجب رضایت‌مندی زائران شد.

وی با اشاره به اجرای مانور ساعت صفر برای ارزیابی حضور به موقع نیروهای ستادی و خدماتی شهرداری با سناریو ریزش تونل متروی مسجد جمکران اضافه کرد: موضوع دیگر تأمین روشنایی و رفع خاموشی معابر و پارکسوارها بود که در سال گذشته به عنوان معضل مطرح می‌شد.

معاون هماهنگی مناطق و امور شهری شهرداری قم با اشاره به راه اندازی سیستم صوت بی‌سیم برای هماهنگی نیروهای شهرداری ابراز داشت: راه اندازی خطوط اینترنت پرسرعت در پارکینگ‌ها و استقرار سیستم جامع گم شدگان با محوریت سامانه 137 از دیگر اقداماتی است که شهرداری در نیمه شعبان امسال انجام داده است. با اقداماتی که انجام شد امسال در زمینه گمشدگان مشکلی وجود نداشت.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع ترافیک ویژه نیمه شعبان توسط کمیته حمل و نقل و ترافیک در شورای ترافیک ادامه داد: کنترل ورود و خروج پارکینگ‌ها، کنترل هوشمند ترافیک در محوطه مسجد جمکران، تأمین 27 هزار دستگاه خودرو ، فعالیت 170 دستگاه اتوبوس و استقرار هشت سامانه تردد شمار در چهار محور اصلی برای کنترل تردد خودروها از جمله اقدامات این کمیته است.

نصب 790 تابلوی راهنما

وی با اشاره به دغدغه مسافران در سال‌های گذشته برای مسیریابی آسان خاطرنشان کرد: در این راستا 790 عدد تابلوی راهنمای مسیر نصب شد.

نظافت و بهبود سیما و منظر ناوگان حمل و نقل عمومی دیگر موضوعی بود که اصفهانیان مقدم به آن اشاره کرد.

به گفته معاون هماهنگی مناطق و امور شهری شهرداری قم بر اساس برآورد صورت گرفته 32 درصد ترددها با استفاده از اتوبوس‌ها و 8 درصد توسط تاکسی‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 32 درصد ترددها از مسیر بلوار پیامبر اعظم انجام شده گفت: میانگین اشغال پارکینگ‌ها 80 درصد برآورد شده است.

به گفته اصفهانیان مقدم در مجموع 40 درصد از زائران مسجد جمکران در نیمه شعبان از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات کمیته فرهنگی و امور اجتماعی ستاد شعبانیه ابراز داشت: برپایی 5 خیمه نماز، استقرار ایستگاه‌های فرهنگی برگزاری جشن مهدوی، برگزاری مسابقه عکس با موضوع مهدویت و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی با عنوان شهر من شهر انتظار از این جمله است.

استقرار ستادهای راهنمایی زائر

معاون هماهنگی مناطق و امور شهری شهرداری قم با اشاره به اقدامات کمیته اطلاع رسانی ستاد شعبانیه افزود: تشکیل ستاد اجرایی به شعار شهر من شهر انتظار، استقرار 10 ستاد راهنمایی زائر، برپایی ستاد خبری شهرنیوز، چاپ بنرهای فرهنگی، کمک به مکان یابی زائران، به کارگیری گروه‌های عکاسی و فیلم‌برداری و توزیع صدهزار نقشه ترافیکی از جمله اقدامات این کمیته است.

کمیته نظارت و ارزیابی دیگر کمیته فعال در نیمه شعبان بوده است. بر اساس گزارشات این کمیته ایجادبازارچه‌ها و توزیع آب و یخ، حضور مستمر یگان تخلفات شهری، برپایی خیمه‌های نماز و برگزاری مراسم نورافشانی از جمله نکاتی بوده که مورد تقدیر شهروندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت‌های کمیته ایمنی و امداد گفت: یک گروه کارشناسی از سوی این کمیته یک ماه پیش از نیمه شعبان به مسجد جمکران اعزام شده و نکات خطرساز را به مسئولان هشدار داده است.

به کارگیری 320 نفر از نیروهای آتش‌نشانی و به کارگیری 60 دستگاه خودروی آتش‌نشانی از اقدامات کمیته ایمنی بود که اصفهانیان مقدم به آن اشاره کرد.