دولت موانع تعرفه ای را از سر راه مدیریت شهری بر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ا... بهروز افزود: بسیاری از برنامه هایی که شهرداری ها انجام می دهند بر اساس قوانین بالا دستی از وظایف دولت است اما چون اتفاقی در دولت گذشته صورت نگرفت، مدیریت شهری برای این که بتواند جواب مردم را بدهد به آن ها ورود پیدا کرد.

وی با اعلام این که امیدواریم دولت به شهرداری های کلان شهرها کمک کند، تأکید کرد: حداقل انتظارمان این است که دولت در زمینه قوانین و مقررات از جمله برداشتن موانع تعرفه ای که بر سر راهمان وجود دارد و رفع محدودیت های موجود به مدیریت شهری کمک کند.

معاون شهردار شیراز :کمک دولت به کلان شهرها تعطیل شده است

همچنین در این نشست چند تن از معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور نیز دیدگاه های خود را بیان کردند.

زحمتکش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به این که جایگاه شهرداری ها شناخته نشده، اظهار کرد: این که حتی یک روز خدمات شهرداری ها قطع شود را نیز نمی توان تصور کرد، چرا که این نهاد و خدمت گزاران آن همیشه و در همه حال در صحنه هستند و خدمت بی منت آن ها به عنوان خادمان مردم رضایت ملت از دولت را پدید می آورد.

وی با بیان این که از پول مردم برای خود مردم هزینه می کنیم اما آن جا که به سمت و سوی دولت و تخصیص اعتبارات دولتی می رویم مشکل پیدا می کنیم، تصریح کرد: از سهم شهرداری ها از جرایم رانندگی گرفته تا عدم اختصاص اتوبوس و تاکسی در چند سال گذشته، کلان شهرها دچار مشکل هستند.

زحمتکش با تأکید بر این که هر جا دولت وظیفه داشته به کلان شهرها کمک کند این کمک ها تعطیل شده، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مجموعه دولت، شهرداری ها را در رده چندم مدیریتی می بیند و در رده های بالای قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرایی، جایگاه شهرداری ها نا دیده گرفته شده که این جایگاه نیاز به بازسازی دارد.

معاون شهردار تبریز : دولت قوانین را برای کلان شهر ها ساده کند

وحید کیا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نیز از ترافیک به عنوان درد مشترک کلان شهرها نام برد و گفت: اگر دولت پول ندارد یا پول کم دارد تا بودجه مصوب کلان شهرها را پرداخت نماید، حداقل قوانین و مقررات را برای کلان شهرها ساده کند و زمینه استفاده از فاینانس را که واقعاً پیچیده شده برای آن ها آسان نماید.

صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان بر تأثیر توسعه حمل و نقل عمومی بر کاهش مصرف سوخت تأکید کرد و گفت: هر چه ناوگان حمل و نقل عمومی و زیرساخت های آن را بیشتر توسعه دهیم، در مقابل مصرف سوخت خودروهای شخصی کاهش پیدا کرده و منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

لُر زنگنه معلون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه نیز با اعلام به این که سال گذشته فقط 4 دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان اتوبوسرانی این کلان شهر خریداری شده، اظهار کرد: ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه 800 دستگاه اتوبوس نیاز دارد اما متأسفانه کمکی در این ارتباط از سوی دولت صورت نمی گیرد.