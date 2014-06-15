تجهيزات كشتارگاه شهرداري نيشابور به روز نيست/ 35 راس دام از چرخه مصرف خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در نشست خبری هفته جهاد کشاورزی بيان كرد: سال گذشته از چهار هزار و 140 راس دام سنگین و 82 هزار و 288 راس دام سبک در کشتارگاه ذبح شده که از این مقدار 35 راس غیرقابل مصرف انسانی بوده است و از چرخه مصرف خارج و در کوره کشتارگاه سوزانده شد.

وی توضیح داد: در کشتارگاه طیور دو میلیون و 783 هزار و 176 قطعه ذبح شد که بنا به تشخیص کارشناسان تبدیل به پودر ضایعات شد.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور ادامه داد: در کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری نیشابور روزانه حدود 400 راس دام سبک و حدود 20 راس دام سنگین در آن ذبح شرعی و بهداشتی می‌شود.

سلیمانی تصریح کرد: هم ناظر ذبح شرعی و هم ناظر بهداشتی برای جلوگیری از بیماری‌های واگیر چون شاربن در کشتارگاه حضور دارند و بعد از کشتار بازرسی و تایید سلامت کشتار نیز توسط ناظر بهداشتی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: هر دامی که دارای مهر دامپزشکی باشد سالم بوده است و گوشتی که از کشتارگاه نیشابور بیرون می‌آید مورد تایید است و هیچ نقصی ندارد.

سليماني افزود: کشتارگاه شهرداری نیشابور ممکن است هنوز به استانداردهای مطلوب شبکه دامپزشکی نرسیده باشد.

وي تاكيد كرد: مکرر به شهردار محترم تذکر داده‌ایم و وي نيز قول به روز کردن تجهیزات کشتارگاه شهرداری نیشابور را داده‌اند که البته اين قول تاكنون عملي نشده است.

وی اضافه کرد: طی دو سال گذشته اعضای شورای تامین و شورای اسلامی شهر از کشتارگاه مذکور بازرسی و بازدید داشتند و نواقص شناسایی و برنامه زمان‌بندی برای رفع آن تدوین شد که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود تا تجهیزات مورد نیاز به مبلغ 16 میلیارد ریال نصب شود اما شهرداری از واگذاری به بخش خصوصی منصرف شده است.

اتاق‌های پیش‌سرد گاوی و گوسفندی برای جلوگیری از اشاعه و از بین بردن ویروس تب کریمه کنگو در کشتارگاه شهرداری نیشابور دایر است.