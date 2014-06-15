15 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی گیلانغرب اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گیلانغرب، صبح یکشنبه در مراسم گرامی داشت هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان، اظهار داشت: بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی شهرستان گیلانغرب در سالجاری اختصاص داده شده است.

فرامرز اکبری گفت: این اعتبار بیش از 25 درصد از کل اعتبارات سالجاری را شامل می شود که این نشان دهنده نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه این اعتبار بیشتر در زمینه تکمیل سیستم های آبیاری تحت فشار، توسعه باغات و.... هزینه خواهد شد، تاکید کرد: دولت به دنبال فعال کردن تمامی بخشهای کشاورزی در حوزه تولید و فرآوری است که این می تواند نوید دهنده آینده ای روشن برای این حوزه باشد.

وی افزود: به زودی بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دشت گیلان از طریق سد سراب آبیاری می شود.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه سالیانه بیش از 113 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در این شهرستان تولید می شود، گفت: براساس پیش بینی ما این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 30 درصدی برخوردار است.

در ادامه این جلسه، نصرت الله فلاحی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب گفت: تاکنون بیش از 20 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان شهرستان گیلانغرب خریداری شده است.

در پایان این مراسم از کشاورزان نمونه شهرستان گیلانغرب در بخش دامپروری و مرتعداری با اهدا هدایایی، تقدیر به عمل آمد.