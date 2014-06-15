گاز سردشت 3 روز قطع مي شود/ لزوم آمادگي دستگاههاي اجرايي

به گزارش خبرنگار مهر، یونس آذریون صبح يكشنبه در جلسه ستاد بحران سردشت با اعلام اينكه جابه جایی لوله انتقال گاز در استان کردستان مابین شهرهای سقز و بانه به دلیل قرار گرفتن لوله انتقال در مسیر احداث سد عامل قطعي سه روزه گاز اين شهراست، افزود: گاز اين شهرستان از اول تيرماه امسال به مدت سه روز قطع خواهد بود.

وي با بيان اينكه ضمن قطعي گاز شهر سردشت، جریان گاز در شهر ربط از توابع این شهرستان نیز در آذربایجان غربی و شهر بانه در استان کردستان نیز همزمان قطع می شود، اظهار داشت: در اين راستا جریان گاز 15 هزار مشترک گاز این شهرستان و کلیه جایگاه های عرضه گاز طبيعي نیز تعطیل شده و شرکت نفت باید تدابیر لازم برای فراهم ساختن سوخت جایگزین را در این مدت اتخاذ کند.

سرپرست فرمانداری سردشت نیز در این جلسه با بيان اينكه همه اعضای ستاد بحران این شهرستان برای مدیریت این پیامد باید از آمادگی کامل برخوردار باشند، افزود: در مدت قطع جریان گاز مردم نباید در هیچ زمینه ای بویژه نان احساس کمبود کنند و باید دستگاههای ذیربط تمام تلاش خود را در این زمینه برای جبران کمبودهای احتمالی پیش بینی کنند.

حسين يوسفي فر اضافه کرد: همه نانوایی ها باید دوگانه سوز بوده و در طی این مدت در صورت نیاز حتی به صورت دو شیفته کار کنند ضمن آنکه از نان صنعتی یک واحد تولیدی نان در شهرک صنعتی ربط و نانوایی های نلاس برای تامین نان مورد نیاز شهرهای ربط و سردشت و تامین آرد مورد نیاز آنان باید از هم اکنون پیش بینی شود.

وي با اشاره به اينكه هیچ عذر و بهانه ای در این زمینه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست، ادامه داد: همچنین بر نظارت در امر پخت نان و برخورد قانونی با هرگونه کم کاری، گرانفروشی و احتکار واحدهای نانوایی و دیگر واحدهای صنفی در این مدت تاکید کرد.