ارسال مستقیم مرسولات پستی از شهرستانهای فارس به خارج/ مردم با 500 نوع خدمات پستی آشنایی ندارند

شهرام دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان فارس در کشور به لحاظ ارائه ماموریتهای پستی در رتبه های نخست قرار دارد که روزانه در قالب 200هزار مورد ترافیک پستی را به به شهرواندان ارایه خدمات می کند که در طول سال به تعداد 50 میلیون ترافیک پستی می رسد.

وی بابیان اینکه امروزه حتی اتوبوس های برون شهری بصورت غیر رسمی تعدادی از بسته های افراد را جابجا میکنند، گفت: نیاز است در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد که واگذاری ارسال مرسولات پستی به اداره پست نه تنها ظرف مدت 24 ساعت از طریق پست پیشتاز به مقصد خواهد رسید بلکه در صورت مفقود شدن مرسوله هزینه آن برگشت داه خواهد شد.

این مسئول با اشاره به افزایش 18 تا 20 درصدی خدمات پستی گفت: قطعا آمار مرسوله های پستی به دلیل حجم و مقرون صرفه نبودن برای ارسال آن برای متقاضیان کاهش یافته ولی بدلیل معرفی وقرارداد با دیگر سازمان ها در جهت برون سپاری خدمات ،در مقایسه با دو ماه سال گذشته افزایش یافته است.

بزودی سیر مرسولات پستی خارجه در فارس کاهش می یابد/خشکبار وسبزیجات بیشترین ارسال به خارج از کشور است

دهقانی یادآورشد: تلاش داریم در آینده در شهرستان های فارس سیر مرسولات پستی خارج از کشور را در شهرستانها کاهش دهیم که افراد بتوانند مرسولات پستی خود را باتائید کارشناس گمرک از همان منطقه مرسوله پستی خارجه خود را ارسال کند.

وی بیشترین ارسال مرسوله پستی خارجه را در شهرستان های جنوبی استان دانست و افزود: بیشترین نوع مرسوله پستی خارجه سبزیجات و خشکبار است که بیشترین مقصد امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی است.

به عقیده دهقانی امروزه پست بعنوان یک خدمات لوکس محسوب نمی شود بلکه بیشترین هدف این نهاد تنها رفع نیاز و کاهش سفرهای درون شهری است که نیاز است دیگر مسئولین در این زمینه همکاری بیشتر داشته باشند تا بتوانیم خدمات برون سپاری ادارت را افزایش دهیم.

مدیرکل پست استان فارس در امر همکاری وارایه خدمات برون سپاری خدمات اداری دستگاه یادآورشد: ادراه مالیات ،شهرداری،آبفا بیشترین اداراتی هستند که خدمات برون سپاری را به شهروندان از طریق اداره پست ارایه می کنند.

دهقانی از دیگر ادارات همانند ثبت احوال ودیگر اداراتی که بیشترین خدمات را به شهروندان ارایه میکنند خواست با فراهم سازی زیر ساخت های مربوطه خدمات خود را از طریق این دستگاه انجام دهند.

وی به تاریخچه اداره پست اشاره کرد و افزود: قدمت این اداره به سه هزار سال و از دوران هخامنشی می رسد که با نام چاپار فعالیت داشته که افتخار داریم بعنوان قدیمی ترین دستگاه در ایران فعالیت وبه افراد جامعه خدمات پستی ارایه میدهیم.

غرفه هایی با اجاره های 150 هزارتومان در سالن اداره پست مرکزی خدمات گسترده فرهنگی ارایه می دهند

مدیر کل پست استان در خصوص وضعیت فعلی سالن اداره مرکزی پست استان که در آن مکان غرفه های متعدد اجاره داده شده ودریافت خدمات پستی درآن برای شهروندان همانند آشفته بازار، خدمات نوین پستی ارایه میشود، گفت: از غرفه ها اجاره ای ماهانه 100 الی 150 هزار تومان دریافت می شود که این امر در حدود شش سال است که ادامه دارد که بدنبال اعتبارات سال 93 هستیم که غرفه ها را ساماندهی و اشتغالزایی را به گونه دیگر در محیط بزرگتر گسترش دهیم.