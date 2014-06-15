به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رونقی پیش از ظهر یکشنبه در کمیته برنامه‌ریزی بیرجند اظهار داشت: در سال جاری 49 درصد اعتبارات این شهرستان به آب، برق و راه اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در سال 91 سهم بیرجند از توزیع اعتبارات 23.3 درصد، سال گذشته 22.56 درصد و در سال جاری سهم شهرستان 20.9 درصد از توزیع استانی اعتبارات بوده است.

رونقی بیان کرد: در سال جاری 203 هزار و 573 میلیون ریال اعتبار برای این شهرستان مصوب شده است که از این میزان 15 هزار و 513 میلیون ریال اعتبارات تملک و دارایی بوده است.

وی افزود: اعتبارات بیرجند در سال گذشته نیز مبلغ 255 هزار و 300 میلیون ریال بوده است.

رونقی اعتبارات تملک داریی بیرجند از محل ماده 25 مدیرت بحران را 166 میلیون تومان دانست و گفت: سهم شهرستان بیرجند از طریق حمایت از احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج 332 میلیون ریال است.

وی همچنین بیان کرد: سهم شهرستان بیرجند از محل الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای برای کمک به ساماندهی گلزار شهدا 420 میلیون ریال است.

رونقی گفت: سهم شهرستان بیرجند از طریق ماده 12 قانون پنج ‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سه هزار و 950 میلیون ریال و آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شش هزار و 500 میلیون ریال توزیع شد.

وی ادامه داد: اعتبارات آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت امسال 29 درصد افزایش داشته که این اعتبار در سال گذشته 14 هزار و 200 میلیون ریال و امسال 41 هزار و 540 میلیون ریال برآورد شده است.

رونقی ادامه داد: از طریق اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها مبلغ دو هزار و 651 میلیون ریال به شهرستان بیرجند اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه سهم مسکن مهر از محل اعتبارات تملک در سال جاری 12 درصد است، افزود: سهم مسکن مهر از اعتبارات شهرستان در سال 91، 44 درصد، در سال گذشته 27 درصد و در سال جاری 12 درصد از مجموع اعتبارات شهرستان است.

رونقی 26 درصد شبکه آب بیرجند را فرسوده دانست و ادامه داد: برخی از شاخص‌های توزیع اعتبارات کمی هستند و شاخص کیفی در آنها دیده نشده است که از آن جمله می توان شبکه آب بیرجند را مثال زد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 20 هزار نفر در روستاهای حاشیه شهر بیرجند زندگی می کنند، گفت: این روستاها نیازمند امکانات زیرساختی و روبنایی هستند.