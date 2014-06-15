ارائه مصوبه کاهش زمان معاینه فنی خودروها به مجلس / سازمان محیط زیست پیگیر کاهش زمان تماس مردم با پارازیتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید متصدی در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: معاونت محیط انسانی سازمان محیط زیست پیگیر تصویب سه قانون مهم در مجلس در سال جاری است که قانون لایحه هوای پاک که ظرف دو هفته آینده به مجلس ارائه می شود لایحه جامع ارزیابی زیست محیطی و لایحه جامع خاک و حفاظت از آن است.

به گفته وی، با تصویب این سه قانون بازوهای نظارتی و اجرایی سازمان محیط زیست قوی تر می شود.

متصدی با اشاره به مصوبه آلودگی هوا به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این معاونت گفت: مصوبه مقابله با آلودگی هوا در 9 محور اصلی و 35 فعالیت نیز ظرف 3 تا 5 سال آینده منجر به کاهش آلودگی هوا می شود.

25 درصد طرح های توسعه ای با ارزیابی زیست محیطی رد شدند

معاون انسانی سازمان محیط زیست یکی از مهمترین اقدامات این معاونت را ساماندهی ارزیابی ها و بازنگری در ساختار آنها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه های توسعه در استان ها توسط تیم تخصصی استانی و دانشگاهی و سمن ها بررسی می شود و چنانچه مبانی زیست محیطی در آنها در نظر گرفته نشده باشد، در همان مرحله استانی جلوی آن گرفته می شود که این اقدام نیز برای جلوگیری از تخریب محیط زیست بسیار مهم است.

وی بیان کرد: از 145 طرح توسعه ای که به این سازمان ارائه شده، حدود 25 درصد آنها به دلیل در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و یا ارائه گزارش نادرست از سوی پیمانکار رد شده اند.

را ه اندازی 55 ایستگاه پایش گرد و غبار در سال جاری

متصدی با اشاره به اینکه در سال جاری 55 ایستگاه پایش گردوغبار خریداری و مراحل بروز و نصب را طی می کنند، تصریح کرد: نهایتا تا یکی دو ماه آینده یعنی در شش ماهه نخست سال شبکه پایش زمینی با دو هدف اصلی بررسی غلظت گردوغبار و اطمینان از زمان وقوع گردوغبار راه اندازی می شود که با نصب سیستم هشدار ماهواره ای تقریبا در سال جاری وضعیت پایش گردوغبار و نیازهای مانیتورینگ آن به طول کامل فعال می شود.

معاون انسانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 165 ایستگاه پایش و اندازه گیری گردوغبار داریم، افزود: این میزان برای حوزه‌های تحت تاثیر در جنوب، جنوب غرب، شمال غرب و غرب کشور کافی است، اما با توجه به اینکه در حال حاضر 23 استان کشور تحت تاثیر گردوغبار هستند، بایستی میزان این ایستگاه ها افزایش یابد.

وی ساماندهی پسماندهای استان های ساحلی بویژه استان های شمالی را طی تفاهم نامه با سازمان شهرداری و دهیاری ها و وزارت کشور و همچنین موافقت با برخی از کشورهای خارجی از جمله ژاپن برای ساماندهی پسماندهای خانگی و بیمارستانی از دیگر دستاوردهای این معاونت عنوان کرد.

خودرو ها تا پیش از شهریور ماه جاری استاندارد یورو 4 را پاس می کنند

متصدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین مهلت خودروسازان برای استاندارد کردن خودروها بر اساس یورو 4 گفت: قرار بود تا پایان خرداد این اتفاق بیفتد، اما بر اساس مصوبه دولت این مهلت به پایان شهریور ماه انتقال یافت اما آنچه که مهم است این است که در حال حاضر میزان آلودگی که از اگزوز خودروها خارج می شود همه در حد استاندارد یورو 4 است، اما هنوز برخی الزامات یورو 4 از جمله سنسور اکسیژن و EOBD در خودروها فعال نشده که بر اساس توافقاتی که با وزارت صنایع و خودروسازان شده به نظر می رسد حتی زودتر از موید مشخص شده در مصوبه دولت یعنی پیش از شهریور ماه نیز این اقدامات انجام می شود.

معاون انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به مکاتبات سازمان محیط زیست با مجلس در خصوص معاینه فنی خودروها گفت: بر اساس لایحه هوای پاک رایزنی های لازم با نمایندگان مجلس انجام شده و در این لایحه که تا دو هفته آینده به مجلس ارائه می شود الزام معاینه فنی خودروها از 5 سال به 2 سال کاهش یافته است.

اتوکلاو پسماندهای بیمارستانی را امحا نمی کند

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته پسماندهای بیمارستانی با استفاده از سیستم اتوکلاو بی خطر می شدند، اظهار داشت: اما این سیستم سیستم کاملی برای امحای زباله های بیمارستانی نیست و در تمام دنیا تنها جهت بی خطرسازی برای انتقال این زباله ها به کار می رود و سازمان محیط زیست پیگیر است تا در قالب یک سیستم جمع آوری و امحای مناسب زباله‌های بیمارستانی را از شبکه شهری منتقل و امحا کند که البته در این خصوص وزارت بهداشت باید با محیط زیست همکاری کامل داشته باشد.

پروژه های بدون ارزیابی زیست محیطی بررسی شوند

متصدی یادآور شد: در دولت گذشته بسیاری از پروژه ها و طرحهای عمرانی بدون ارزیابی زیست محیطی آغاز به کار می کردند و بسیاری از آنها حتی تا صددرصد پیشرفت فیزیکی داشتند که با توجه به اثرات منفی که این پروژه ها در محیط زیست کشور دارند بایستی با جدیت پیگیری شود.

قوانین استقرار صنایع بازنگری می شود

معاون انسانی سازمان محیط زیست در خصوص استقرار صنایع در اطراف محیط های شهری گفت: تا پایان سال جاری قوانین استقرار صنایع به طور کامل بازنگری می شود و در حال حاضر نیز استقرار تعدادی از صنایع غذایی بازنگری شده است.

سازمان محیط زیست نمی تواند در پیش بینی طوفان کمک کند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به انتقاداتی که از سازمان هواشناسی در پی طوفان اخیر پایتخت در خصوص عدم پیش بینی طوفان می شود، آیا سازمان محیط زیست تجهیزاتی برای کمک به پیش بینی چنین حوادثی ندارد، گفت: این از وظایف سازمان محیط زیست نیست و با توجه به اینکه سازمان هواشناسی دارای مجهزترین امکانات پیش بینی و هشدار است، زمانی که اعلام می کند که زودتر از یکی دو ساعت نمی توان چنین حوادثی را پیش بینی کرد حتما درست می گوید.

متصدی ادامه داد: البته سازمان محیط زیست امکاناتی برای پیش بینی گردوغبار دارد، ولی پیش بینی طوفان و حوادث مشابه در سازمان محیط زیست امکان پذیر نیست.

معاون انسانی سازمان محیط زیست در خصوص رسیدگی به موضوع امواج و پارازیت ها گفت: سازمان محیط زیست از طریق وزارت ارتباطات این موضوع را دنبال می کند تا مضرات این امواج و پارازیت ها را به حداقل ممکن برساند.

مواجهه طولانی مدت با پارازیت سرطانزا است

وی با بیان اینکه احتمال سرطان زایی امواج الکترومغناطیس در گروه 2 عوامل ایجاد سرطان در منابع علمی قرار دارد، تصریح کرد: اما اگر مدت زمان تماس با این امواج طولانی باشد سرطان زایی آنها قطعی خواهد بود لذا سازمان محیط زیست به دنبال تصویب قوانینی است تا دست کم زمان مواجهه با این امواج را کاهش دهد.

خروج موتور سیکلتهای بنزینی ظرف 6 ماه آینده

متصدی در پایان در خصوص موتورسیکلتهای برقی گفت: بر اساس مصوبه دولت در خصوص کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی برای حذف موتورسیکلت های بنزینی بایستی در دستور کار وزارت صنایع قرار گیرد و این وزارتخانه موظف است ظرف شش ماه آینده برنامه خود برای خروج کامل موتورسیکلت های بنزینی را اعلام کند.