نشست «امام موسی صدر و فقه روابط اجتماعی» برگزار می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر یازدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «اندیشه و عمل» با موضوع «امام موسی صدر و فقه روابط اجتماعی» با سخنرانی حجت‌ الاسلام والمسلمین احمد مبلغی برگزار می‌ شود.

احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذهب اسلامی، مدیر گروه فقه مقارن مدرسه تخصصی فقه و اصول و عضو هیئت تحریریه سه مجله تخصصی در حوزه فقه است که تاکنون از وی بیش از 70 مقاله علمی ـ پژوهشی و کتابهای مختلف منتشر شده است.

این نشست روز چهارشنبه، 28 خردادماه از ساعت 17 تا 19 در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می‌شود.

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران، میدان هفت تیر، بالا‌تر از مسجد الجواد(ع)، کوچه عبدالکریم شریعتی، جنب مسجد الرضا(ع)، پلاک ۱۰، واحد ۲ واقع است.