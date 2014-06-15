يك تن شمش طلا و نقره قاچاق در آذربايجان غربي كشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار يحيي شرفي با اعلام اينكه یک تن و 300 کیلوگرم شمش طلا و نقره از قاچاقچیان کشف و ضبط شد، افزود: این میزان طلا و نقره قاچاق از یک دستگاه اتوبوس پس از ورود به کشور در سه راهی ایواوغلی خوی کشف شده است.

وي با بيان اينكه ماموران نيروي انتظامی خوی با تحقیقات دامنه دار و گسترده، اتوبوس حامل این میزان طلا و نقره قاچاق را شناسایی و متوقف كردند، اظهار داشت: در بازرسی ماموران از این اتوبوس، 34 شمش 30 کیلوگرمی معادل یک هزار و 20 کیلوگرم شمش طلا و نقره به همراه 11 گونی دانه های تسبیح نقره ای معادل 280 کیلوگرم از این ماده با ارزش کشف شد.

فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان غربي همچنین از کشف 400 عدد بلبرینگ چرخ خودرو از این سودجویان خبر داد و گفت: در این راستا، سه نفر سودجو دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی شدند.

در پی تغییرات و نوسانات ارز و فلزات گرانبها در بازارهای جهانی، عده ای فرصت طلب به دنبال وارد کردن فلزات گرانبها از آن سوی مرزها به کشور هستند كه آذربایجان غربی به دلیل قرار گرفتن در مجاورت سه کشور خارجی از مقاصد مهم برای قاچاق کالا محسوب مب سود.

این استان حدود 900 کیلوکتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان دارد.