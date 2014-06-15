طرح دعاوی واهی در دادگستری جز اطاله دادرسی عاید دیگری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری در دیدار روسای دادگستری شهرستانهای کرمانشاه عدالت را ارزشمندترین امر موجود در جامعه دانست که در صورت تحقق آن در جامعه آرمان شهری بوجود خواهد آمد که همگان در اذهان خود رویای تحقق آن را دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با بیان توصیه هایی به روسای دادگستری، امنیت را در راس امور دانست و گفت: خلل در امنیت جامعه باعث خواهد شد بخش عظیمی از جامعه دچار نگرانی شوند، بنابراین وظیفه واقعی و حتمی ما در درجه اول ایجاد امنیت و برقراری عدالت در جامعه می باشد که با تمام قدرت این موضوع باید پیگیری شود و در این راستا مجازات افراد خاطی و اجرای درست قوانین مهمترین عامل بازدارنده است.

جلوگیری از ورود دعاوی واهی و غیر واقعی به دادگستری از دیگر اموری بود که رئیس شورای قضائی استان کرمانشاه متذکر شد و گفت: این موضوع به مفهوم استنکاف از رسیدگی به دعاوی نیست و وظیفه ما بررسی و رسیدگی دادخواست هایی است که قابل طرح در دستگاه قضائی باشد و در غیر اینصورت طرح دعاوی واهی در دادگستری جز اتلاف وقت و اطاله دادرسی عاید دیگری در پی نخواهد داشت.

مظفری استقلال دستگاه قضائی را از مهمترین امور برشمرد و تشریح کرد: این موضوع همواره ما را برآن می دارد که بگونه ای عمل کنیم که هیچ شخص حقیقی و حقوقی به خود اجازه دخالت و نفوذ در دستگاه قضائی را ندهد و این امر بر می گردد به نحو رفتار و عمل ما در دادگستری ها که ضمن رعایت تعامل با سایر سازمان ها و نهادها، استقلال خود را همواره حفظ و به صورت مستقل عمل کنیم.

مراقبت از کارکنان، نظم و انضباط کاری و رابطه قوی روسا با پرسنل تحت امر از دیگر اموری بود که رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر آن تاکید کرد.

تشکیل ستاد پیشگیری از بیماری لمپی اسکین در گیلانغرب

درپی مشاهده مواردی از بیماری لمپی اسکین در یکی از دهستانهای سطح شهرستان گیلانغرب ستاد پیشگیری از این بیماری تشکیل شد.

فرامرز اکبری فرماندار گیلانغرب در این جلسه گفت: موردی از دام مبتلا به بیماری لمپی اسکین در این شهرستان مشاهده شد که بلافاصله توسط اکیپ آماده بکار دامپزشکی بطریق بهداشتی معدوم شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیماری پوستی و ویروسی لمپی اسکین با سرعت انتشار بالا در نقاط مختلف استان مشاهده شده، همه دستگاه ها ضمن ایجاد هماهنگی و تعامل بین بخشی با مجموعه دامپزشکی با تشدید اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در جهت مقابله با این بیماری اقدامات ضروری را انجام دهند.

اکبری افزود: هرگونه نقل وانتقال دام سنگین بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است.

حسین حیدری، مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان گیلانغرب نیز با بیان اینکه عملیات ضدعفونی و سمپاشی کانون بیماری تا شعاع 10 کیلومتری آغاز شده، از برنامه پوشش عمومی واکسیناسیون دام منطقه خبرداد وگفت: اطلاع رسانی با توزیع بروشور و توجیه دامداران، شوراها و دهیاریها دردستور کار قرار گرفته و سموم مورد نیاز تامین شده است.

بیش از 6516مورد تست کلر سنجی در شهر روانسر انجام گرفته است

مدیر امور آبفای شهری روانسر گفت: در سال 1392بیش از 6516مورد تست کلرسنجی و 80 مورد آزمایش فیزیکی وشیمیایی از نقطه برداشت تا نقطه مصرف در نقاط مختلف شهر برروی تاسیسات شبکه آب شهر روانسر انجام گرفته است.

رحمانی گفت: آب یکی از فراوان ترین ترکیبات است که هیچ وقت درطبیعت بصورت خالص یافت نمی شود زیرا از یک سو نظر به قدرت حلالیتی که دارد و تمام عناصر موجود در مسیر خود را کم یا بیش حل می کند و از سوی دیگر بشر آنرا مستقیم یا غیر مستقیم آلوده می کند و شرایط اقلیمی بر کیفیت آب اثر قابل توجهی دارد.

مدیر امور آبفای شهری روانسر افزود: یکی از شاخص های مهم جهت کنترل از کیفیت آب شرب انجام آزمایش های متداول فیزیکی و شیمیایی درطول (سال-ماهیانه)است که آبفای شهری با اهمیت به این موضوع و بالا بردن سطح کیفیت آب شرب بطور منظم دربرنامه خاص خود قرارداده است که نتایج آزمایشات نشان از استانداردهای خلوص آب از نظر آلودگی میکروبی، فیزیکی و شیمیایی دلالت بر بالا بودن کیفیت آب شرب دارد.

مهندس رحمانی گفت:آبفای شهری روانسر روزانه بیش از 10 مورد کلرسنجی در سطح شهر روانسر درنقاط مختلف و بیش از 80 مورد آزمایش فیزیکی و شیمیایی درسال گذشته انجام داده است که نشان از برخورداری از شاخص کیفیت آب شرب دارد.

ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت کانون‌های فرهنگی مساجد

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی مساجد استان کرمانشاه امکانات در نظر گرفته شده برای کانون‌های فرهنگی مساجد را بسیار محدود دانست و گفت: باید زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت‌های این مراکز فراهم شود.

طیب صفری پیش از ظهر امروز در همایش افتتاحیه طرح اوقات‌فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان کرمانشاه اظهار داشت: ستاد اجرایی طرح اوقات‌فراغت جوانان و نوجوانان از فروردین‌ماه هر سال آغاز و از اوایل تیرماه اجرایی می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را جذب جوانان و نوجوانان به مساجد عنوان کرد و افزود: عمده‌ترین فعالیت کانون‌های فرهنگی مساجد برگزاری کلاس‌های قرآنی و احکام است

32 درصد خانوارهای روستایی جوانرود تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

معاون فرماندار جوانرود گفت: بیش از 32 درصد از خانوارهای روستایی و عشایری این شهرستان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

کمال شهسواری افزود: از دو هزار و 711 خانوار مشمول روستایی و عشایر جوانرود، 889 خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

وی اظهار کرد: ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله توسعه بیمه های اجتماعی موجب افزایش رفاه حال روستاییان و خانواده های آنها خواهد شد.

معاون فرماندار جوانرود خاطرنشان کرد: دو سوم حق عضویت روستاییان و عشایر را دولت پرداخت می کند و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سقف سنی عضویت برای استفاده از این طرح برداشته شد.

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