برداشت 523 تن گيلاس از باغات اشنويه

به گزارش خبرنگار مهر،‌ انوار حسيني ظهر يكشنبه در آيين آغاز برداشت گيلاس از باغات اشنويه با اشاره به اينكه برداشت گیلاس از 110 هکتار از باغات شهر اشنویه آغاز شده، افزود: در اين راستا بر اساس پيش بيني هاي انجام شده امسال 523 تن گیلاس از باغات اشنویه برداشت مي شود.

وي میزان باغات بارور گیلاس در اشنویه را 110 هکتار و باغات غیربارور را 90 هکتار دانست و اظهار داشت: گيلاس باغات اشنويه از چند رقم تک دانه مشهد، زرد دانشکده ، سفید ارومیه و سایر ارقام تشکیل شده است.

رئیس جهاد کشاورزی اشنویه با اعلام اينكه میانگین تک دانه مشهد 5 تن در هکتار و سفید ارومیه و سایر ارقام هرهکتار 5.4 تن برداشت محصول گیلاس است، عنوان كرد: امسال به دلیل وضعیت جوی محصول گیلاس نیز دچار ضرر و زیان شد اما به دلیل افزایش میزان کاشت میزان تولید به نسبت سال گذشته برابر است.

حسینی همچنین به آغاز فصل برداشت آلبالو در اشنویه نیز اشاره کرد و يادآور شد: برداشت محصول آلوبالو از 45 هکتار از باغات آلبالو در اشنویه همزمان با محصول گیلاس آغاز شده و برآورد امسال ما از تولید این محصول 180 تن در ازای هرهکتار 4 تن است.