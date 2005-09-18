اسناد برخي تخلفات در وزارت كار / دستور صريح جهرمي براي رسيدگي

يكي از مديران جديد وزارت كار در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" اعلام كرد : طي چند روز اخير، اسناد متعددي از تخلفات صورت گرفتهدر بخش هايي از وزارت كار در حال خروج از اين وزارتخانه بود كه با اطلاع اين موضوع به حراست، اين اسناد ضبط گرديد.

وي در ادامه اين اسناد را شامل تخلفات صورت گرفته در اجاره سالن وزارت كار به گروهها و نهادهاي غيردولتي سياسي و نيز مسائل و ابهامات موجود در بهره برداري از بيش از 200 مجموعه ورزشي وزارت كار عنوان كرد. در اين راستا بيشتر اسناد مربوط به دستورات صادره از سوي يكي از معاونين سابق وزارت راه بوده است كه در يك گروه سياسي نيز حضور موثر دارد.

اين مسوول در وزارت كار از بررسي اسناد اين تخلفات در آينده نزديك خبر داد و گفت : با بررسي اين اسناد و مشخص شدن معاونت ها و مديريت هاي متخلف در اين زمينه، پس از بررسي هاي لازم پرونده براي صدور حكم قضايي به مراجع ذي ربط ارسال خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه مهمترين دليل مساله دار بودن اين اسناد را مي توان اقدام مخفيانه براي خروج آنها از محل وزارت دانست تاكيد كرد: البته دستور صريح دكتر جهرمي وزير جديد كار در اين زمينه رسيدگي دقيق و منصفانه به موضوعات مطرح شده است.