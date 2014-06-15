به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر قبل از ظهر یک شنبه در نشست خبری که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم برگزار شد از رونمایی کتاب آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به روایت اسناد ساواک خبر داد و عنوان کرد: این کتاب روز پنج شنبه هفته جاری با حضور و سخنرانی وزیر اطلاعات و آیت الله حسینی بوشهری در قم رونمایی می‌شود.

وی در ادامه به توضیحاتی پیرامون کتاب پرداخت و عنوان کرد: این کتاب در تیراژ هزار نسخه است و بر اساس پرونده کلاسه آیت الله فاضل در ساواک از اولین تا آخرین برگ به چاپ رسیده است.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه ما در تاریخ نگاری هشت نوع سند داریم عنوان کرد: اسناد فرهنگی، دیپلماسی، سیاسی، نظامی و اقتصادی و اسناد امنیتی است که اسناد امینتی در سازمان‌های اطلاعاتی کاربرد دارد.

وی با اشاره به طبقه بندی اسناد امنیتی به کاملا سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه گفت: در اطلاعات اسناد عادی وجود ندارد و بسیاری از اسناد نیز حتی در دسترس نیروهای اطلاعات نیز قرار نمی‌گیرد.

با سقوط رژیم پهلوی نزدیک به 50 میلیون برگ سند به دست رسید

تبریزی به اسناد ساواک اشاره و بیان کرد: با سقوط رژیم پهلوی نزدیک به 50 میلیون برگ سند به دست ما رسید که مربوط به اسناد اطلاعات و امنیتی در سالهای اواخر 1335 که ساواک تشکیل شد تا سال 1357 است.

وی ادامه داد: ساواک برای کسب اطلاعات خود عمدتا روش‌های مختلفی را داشت که یا منابعی را در کنار افراد و شخصیت ها قرار می داد و عمدتا به شکل پنهانی اقدام به جمع آوری اطلاعات می کرد.

وی ادامه داد: بیش از سه و نیم میلیون جلد پرونده در مورد شخصیت ها و وقایع و احزاب و جریانات مختلف بعد از سقوط رژیم از ساواک به دست آمده است.

این پژوهشگر به تقسیم بندی رجال معاصر به چهار دسته رجال درباری، سیاسی، فرهنگی و رجال انقلاب اسلامی بیان کرد: از رجال انقلاب اسلامی هشت تن از افراد اسناد مربوط به آنان منتشر شده که از جمله می‌توان به آیت الله سید هادی میلانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی را نام برد که در حال حاضر نیز کتاب مربوط به اسناد ساواک پیرامون آیت الله فاضل لنکرانی منتشر شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که مراجع و علما یا در نهضت امام راحل حضور داشتند یا اینکه از شاگردان امام بودند کتابی با عنوان یاران امام در 56 عنوان تدوین شده که چهل و هشتمین عنوان مربوط به آیت الله فاضل لنکرانی است که منتشر شده و پنج شنبه هفته جاری رونمایی خواهد شد.

خط فکری و مشی فقهی آیت الله فاضل به روش امام نزدیک بود

تبریزی ادامه داد: آیت الله فاضل به دلیل اینکه در محضر امام بودند و از سویی دیگر هم درس و از دوستان حاج آقا مصطفی بودند خط فکری و مشی فقهی ایشان به روش امام نزدیک بود.

وی بیان کرد: ایشان جزو موسسین جامعه مدرسین هستند بخصوص در دورانی که نهضت آغاز شد احتیاج به یک تشکل هماهنگ بود که ایشان به همراهی برخی از فقها و مدرسین جامعه مدرسین را تاسیس کردند و در بسیاری از بیانیه‌ها و تلگراف‌هایی که به صورت جمعی امضاء می‌شد عمدتا نام ایشان نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: در دوران ساواک بسیاری از شخصیت‌ها را به دو روش کنترل می‌کند که برخی را مانند امام خمینی(ره) به شکل دائم و مستمر مورد مراقبت قرار می‌داد و برخی را در صورت ایجاد حساسیت‌های خاص که از جمله این افراد آیت الله فاضل بود که در شرایط خاصی مورد مراقبت قرار می گرفت.

وی تاکید کرد: البته انتشار این کتاب به معنای اینکه تمام مبارزات این افراد خلاصه در همین اسناد منتشره است نمی باشد بلکه اینها تنها بخشی از مبارزات این افراد است که در ساواک با امکانات و توان این سازمان جمع آوری شده بوده و قطعا بسیاری از فعالیت های مبارزاتی این افراد از چشم ساواک دور مانده که باید برای جمع آوری آنان نیز کارهای تحقیقاتی انجام شود.

این پژوهشگر بیان داشت: اولین سندی که به صورت رسمی از ایشان در ساواک مربوط به سال 42 و آخرین آن مربوط به سال 57 است که در کتاب منتشر شده است.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار اسناد پس از انقلاب ابراز داشت: برای انتشار اسناد تاریخی حداقل نیاز به 25 تا 30 سال زمان است و طبق مصوبه‌ای که در وزارت اطلاعات درسال 76 تصمیم به انتشار اسناد ساواک بود اما طی 6 ساله گذشته مباحثی برای انتشار اسناد انقلاب تا سال 1368 مطرح است که اگر به تصویب برسد اسناد خوبی در این زمینه وجود دارد.

وی ابراز داشت: طی سالهای 58 تا 60 رجال، احزاب و گروه های فراوانی وجود داشتند که فعالیت کرده و اسنادی درباره آنان وجود دارد که اگر چاپ این اسناد به تصویب برسد حاوی اطلاعات بسیاری خوبی است.