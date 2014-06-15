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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۲

خامدی:

سوانح رانندگی قزوین 5 کشته و مجروح برجای گذاشت

سوانح رانندگی قزوین 5 کشته و مجروح برجای گذاشت

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی قزوین گفت: وقوع دو حادثه رانندگی در قزوین دو کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خامدی در این باره اظهارداشت: در نخستین سانحه در شهرستان بویین زهرا یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر 25 جاده ساوه واژگون شد که در این حادثه راننده و سرنشینان خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در این سانحه یکی از سرنشینان پراید بر اثر شدت جراحت در بیمارستان جان سپرد.

خامدی یادآور شد: علت وقوع این حادثه رانندگی، بی‌احتیاطی راننده خودرو در عدم توجه به جلو حین رانندگی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سانحه دیگری در قزوین یک دستگاه سواری سوزوکی با دو نفر عابر پیاده برخورد کرد که در این تصادف، عابران پیاده مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند که یکی از عابران بر اثر شدت جراحت در بیمارستان کودکان قدس قزوین جان باخت.

خامدی ادامه داد: پلیس علت وقوع این تصادف را بی‌مبالاتی راننده خودرو در عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

کد مطلب 2312080

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