اعتبارات امسال استان بوشهر چهار هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح یکشنبه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان اعتبارات استان اظهار داشت: اعتبارات ابلاغی به استان بوشهر در سال جاری 408 میلیارد تومان است.

مدیرکل بودجه معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر تصریح کرد: میزان اعتبارات امسال استان بوشهر در مقایسه با 402 میلیارد تومان سال گذشته یک و چهار دهم درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: کل اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران 980 میلیارد تومان است که از مبلغ 42 درصد نیازهای استان را پوشش می‌دهد.

اولویت توزیع اعتبارات تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است

وی ادامه داد: این موضوع به خاطر عدم تخصیص دو سال گذشته است که 32 درصد این اعتبارات تخصیص یافته و جمعا معادل 443 میلیارد تومان با عدم تخصیص مواجه شدیم که این عدم تخصیص حداقل دو سال در روند پروژه های عمرانی تاخیر انداخته است.

باستین در ادامه به اولویت‌های تخصیص اعتبار استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: اولویت در توزیع اعتبارات پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل پروژه های نیمه تمام است.

مدیرکل بودجه معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر تصریح کرد: توجه به آب شرب شهرها و روستاها، فرهنگ هنر و ورزش، بهداشت و سلامت و عمران شهری از ویژگی‌های اعتبارات عمرانی سال جاری است.