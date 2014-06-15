مصدومیت 1025 نفر در یک هفته گذشته در البرز

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت اورژانس البرز یک هزار و 144 ماموریت انجام داده است که یک هزار و شش مورد آن شهری، 122 ماموریت جاده ای و 16 ماموریت بین مراکز بوده است.

وی با بیان اینکه از تعداد ماموریت های یاد شده 900 مورد غیر تصادفی و 244 مورد تصادفی بوده است، اعلام کرد: در یک هفته گذشته یک هزار و 25 نفر بر اثر این حوادث مصدوم شده اند که 449 نفر به بیمارستان منتقل و 524 نفر به صورت سرپایی درمان شده اند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس البرز ادامه داد: همچنین واحد ارتباطات این مرکز در این مدت به شش هزار و 128 تماس مشاوره پزشکی ارائه کرده است.

رحمتی در پایان با بیان اینکه کرج با 953 ماموریت، 83 درصد ماموریت ها را به خود اختصاص داده است، گفت: هشتگرد با 125 ماموریت، نظرآباد با 54 ماموریت و طالقان با 12 ماموریت به ترتیب فراوانی ماموریت های اورژانس را داشته اند.