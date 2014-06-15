سهم ایران در پیشرفت مطالعات اسلامی، انکار ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ابراهیمیان، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی با حضور در وزارت دین اندونزی با پروفسور دکتر دِدِه رَشَدا، مدیر کل آموزش عالی اسلامی دانشگاه های اندونزی دیدار و گفتگو کرد.

در این ديدار که معاونان مدیر کل آموزش عالی اسلامی وزارت دین اندونزی نیز حضور داشتند، دِدِه رَشَدا گفت: این اداره کل، مدیریت علمی 53 دانشگاه اسلامی وابسته به وزارت دین اندونزی و 517 دانشگاه خصوصی را بر عهده دارد.

ابراهیمیان، رشد علمی دانشگاه های ایران را یادآور شد و فضای کسب معارف دینی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه ایران را تبیین نمود.

سپس طرفين توافق نمودند تلاش های خود را برای محقق شدن موارد ذیل به کار بندند:

• درج عناوین مقالات از کشور اندونزی در لیست بانک علمی مقالات جمهوری اسلامی ایران

• انجام برنامه پژوهش ترکیبی با حضور موقت یک استاد از اندونزی به ایران و از ایران به اندونزی در موضوع واحد

• فرصت مطالعاتی برای اساتید ایرانی به اندونزی و اندونزیایی به ایران

• حضور استاد ایرانی در همایش های علمی سالانه وزارت دین

• چاپ مجموعه مقالات در خصوص زن و خانواده توسط رایزنی فرهنگی ایران و اداره کل آموزش عالی اسلامی با سفارش مقالات به شخصیت های علمی ایرانی و اندونزیایی (با توجه به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت موضوع خانواده)

• تلاش برای اعزام گروه های نخبه از اندونزی به ایران جهت آگاهی از تولید علم به خصوص در رشته علوم اسلامی

• همکاری اساتید ایرانی با مجلات بین المللی وزارت دین

• برگزاری کنفرانس مشترک در سال 2015

• برگزاری کارگاه آموزشی سیستم آموزش عالی دینی ایران در اندونزی

در پایان، هدیه ای از طرف رایزنی فرهنگی ايران تقدیم دِدِه رَشَدا گردید.

