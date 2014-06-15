به گزارش خبرنگارمهر، مژگان شریفی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی حجاب و عفاف در استان برگزار شده و برنامه هایی از جمله طرح گل یاس و نمایشگاه حجاب و عفاف به مناسبت 21 تیرماه روز ملی حجاب و عفاف در استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری دفتر امور بانوان استانداری برنامه‌های مشترکی با جمعیت هلال احمر برگزار می‌کند، اظهار کرد: آموزش امدادرسانی، برگزاری کارگاه آموزشی و ترویج فرهنگ داوطلبی و برگزاری کارگاه مهارت از جمله این برنامه ها است.

شریفی ادامه داد: در حال حاضر 200 نفر از کارکنان زن ادارات دولتی در مرکز استان و شهرستان‌ها عضو جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هستند.

وی به برنامه های اجرایی کارگروه بانوان استانداری اشاره کرد و افزود: این کارگروه در راستای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌هایی از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و توسعه مبانی دینی را در دستور کار خود قرار داده است.

شریفی در پایان به شعار سال اشاره کرد و یادآور شد: امسال پیش از بیش ارتقای مسائل فرهنگی در دستور کارگروه بانوان استانداری قرار دارد.

رویکرد اجرای فعالیت ها باید در دستگاه ها اجرایی پایدار باشد

معاون سیاسی امنیتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه رویکرد اجرای فعالیت‌ها باید در دستگاه‌های اجرایی پایدار باشد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم که فرامین مقام معظم رهبری در جامعه طراحی شود.

حسینی ادامه داد: مقام معظم رهبری به صورت مستمر مشکلات و چالش های جامعه را بیان و راهکارهای موثری را برای اجرای آن ارائه می‌دهند که اگر ما فرامین مقام معظم رهبری را در جامعه اجرایی کنیم بیشتر مشکلات جامعه حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تهدیدهای زیادی در عرصه فضای مجازی پیش روی نسل جوان وجود دارد، افزود: باید در این رابطه تلاش کرد تا نسل جوان را شخصیت سازی کنیم.

حسینی راه رسیدن به مشکلات را عمیق پرداختن به مسائل دانست و اظهار کرد: باید در کارگروه بانوان مشکلات به صورت درون زا مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: دین مبین اسلام تمام ارزش ها را برای ما روشن کرده است که ما در راستای عمل به این ارزش ها جزیره ای عمل می کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه نباید ادارات دولتی در راستای ارائه عملکرد خود بیشتر به دنبال کمی نگری باشند، افزود: باید کیفی سازی برنامه بیشتر مد نظر کارگروه بانوان استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ما برای هر لحظه عمر این نظام خون جوانانمان را تقدیم کرده ایم، اظهار کرد: بایستی در گفتمان فرهنگی اگر صبر، تحمل و ظرفیت نداریم وارد نشویم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی سعه صدر را راه حل مشکلات فرهنگی دانست و یادآور شد: متولیان مسائل فرهنگی تلاش کنند در زمنیه کار فرهنگی اقدامات جامعی انجام شود.