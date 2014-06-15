بسته فرهنگی «صلح و امید» رونمایی شد/ معرفی مفاخر شعر و ادب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته فرهنگی «صلح و امید» که به منظور توسعه دیپلماسی فرهنگی ایرانی در شرکت پایانه‌های نفتی ایران برای اهدا به ناخداهای نفتکش‌های خارجی تولید شده است قرار است حامل پیام صلح و دوستی مردم ایران به دیگر کشورها باشد.

این بسته حاوی جعبه عکسی حاوی ۵۲ عکس از مفاخر شعر و ادب ایران و نقاط گردشگری ایران امروز، زعفران ایرانی در جعبه خاتم کاری شده، ظرف میناکاری شده و همچنین نگاهی کوتاه به شرکت پایانه های نفتی ایران از دیروز تا امروز به همراه پیامی از مدیرعامل این شرکت به زبان انگلیسی و لوح فشرده فیلم مستند شرکت پایانه های نفتی ایران طراحی و تهیه شده است.