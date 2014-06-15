  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

برای ابلاغ پیام صلح جویی مردم ایران؛

بسته فرهنگی «صلح و امید» رونمایی شد/ معرفی مفاخر شعر و ادب ایران

بسته فرهنگی «صلح و امید» رونمایی شد/ معرفی مفاخر شعر و ادب ایران

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار «اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و در همسویی با فرهنگ نوع دوستی ایران اسلامی و صلح جویی مردم ایران زمین، بسته فرهنگی «صلح و امید» ایده پردازی، طراحی و تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته فرهنگی «صلح و امید» که به منظور توسعه دیپلماسی فرهنگی ایرانی در شرکت پایانه‌های نفتی ایران برای اهدا به ناخداهای نفتکش‌های خارجی تولید شده است قرار است حامل پیام صلح و دوستی مردم ایران به دیگر کشورها باشد.

این بسته حاوی جعبه عکسی حاوی ۵۲ عکس از مفاخر شعر و ادب ایران و نقاط گردشگری ایران امروز، زعفران ایرانی در جعبه خاتم کاری شده، ظرف میناکاری شده  و همچنین نگاهی کوتاه به شرکت پایانه های نفتی ایران از دیروز تا امروز به همراه پیامی از مدیرعامل این شرکت  به زبان انگلیسی و لوح فشرده فیلم مستند شرکت پایانه های نفتی ایران طراحی و تهیه شده است.

کد مطلب 2312132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها