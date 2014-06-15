به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکریزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگران با اشاره به وضعیت امور ثبتی مرتبط با واقعه فوت در هرمزگان توسط ثبت احوال، بیان داشت: در سال 1392 بیشترین فوتهای جاری مربوط به گروه سنی 85 سال و بیشتر با 971 واقعه فوت معادل 14.61 درصد فوتهاست.
این مسئول افزود: پس از آن بیشترین موارد فوتی مربوط به گروه سنی 80 تا 85 سال با 790 مورد است که 11.88 درصد از کل آمار فوتهای ثبت شده را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: همچنین 996 رویداد فوت مربوط به فوت گروه سنی 15 تا 35 سال است که معادل 14.98درصد از کل فوتیهای ثبت شده است که سهم مردان در این گروه بیش از دو برابر زنان است.
عسکریزاده افزود: بیشترین علت فوت این گروه سنی حوادث غیرعمدی و تصادفات است.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: بنابراین میتوان گفت که بیش از 44.13 درصد از فوتهای سال 1392 مربوط به افراد بالای 65 سال و سالخورده است.
عسکریزاده ادامه داد: همچنین تعداد 239 مورد معادل 3.6 درصد از مجموع فوتیهای ثبت شده، مربوط به کودکان زیر یک سال و 1.84 درصد نیز مربوط به گروه سنی یک تا چهار سال است.
به گفته وی، بیشترین علت فوت در استان هرمزگان به بیماریهای قلبی عروقی مرتبط است که با اختصاص هزار و 905 مورد واقعه فوت که برابر با 31.36 درصد از کل موارد فوت ثبت شده طی سال 92 است، بیش از هر عاملی دیگر جان مردم را در این استان تهدید میکند.
این مسئول در بخش پایانی سخنان خود افزود: در این بین عواملی که "علائم و حالات بد" تعریف شده با 16.60، حوادث غیرعمدی با 13.94، بیماریهای اسکلتی عضلانی با 6.35 و بیماریهای دوران حول تولد با 4.31 درصد از کل مجموع فوتیهای ثبت شده، مهمترین عامل در فوت مردم در هرمزگان هستند.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: در سال 1392 تعداد هشت هزار و هفت مورد فوت در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال 1391 به میزان 2.6 درصد افزایش نشان میدهد.
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