6.5 میلیون خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلانتری ظهر یکشنبه در جلسه کارگران منتخب مازندران با بیان اینکه جمعیت هدف این صندوف 3.5 میلیون خانوار در کشور و در گذشته بوده است، اظهار داشت: در مازندران نیز باید 400 هزار خانوار تحت پوشش این صندوق درآیند.

وی شمار جمعیت هدف تحت پوشش مازندران را در حال حاضر 50 هزار خانوار بیان کرد و گف: بیمه اجتماعی کشاورزی و عشایران اختیاری بوده و خوشبختانه سقف سنی نیز از آن برداشته شده است.

وی با اشاره به تصویب قانون ساختار بیمه جامع رفاه و تامین اجتماعی گفت: کشاورزانی که برای عضویت به صندوق معرفی می شوند نیاز نیست که حتما در روستا زندگی کنند و شرط کشاورز بودن برای عضویت کافی است.

کلانتری با تاکید بر آگاهی بخشی کارگران از قوانین صندوق گفت: کارگران محور تماس صندوق با مردم هستند و باید آیین نامه ها را کاملا مطالعه کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در استان مازندران ستاد حمایت و توسعه صندوق بیمه اجتماعی تشکیل می شود.

بشیری مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران نیز با اشاره به اینکه امسال شمار خانوارهای تحت پوشش این صندوق در استان از 50 هزار خانوار دوبرابر می شود گفت: 242 کارگزاری در استان فعالیت دارد و ظرف سه سال 80 درصد جمعیت هدف تحت پوشش قرار می گیرند.

وی فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختها را برای توسعه سطح پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان ضروری دانست و گفت: حذف شرایط سنی، بیمه کشاورزان غیرساکن روستا، اصلاح سطوح درآمد و تغییر در محاسبه مستمری بگیران موجب بهبود روند انجام کار شده است.