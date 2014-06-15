فومن از قطب هاي صنعتي گيلان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل قربانزاده ظهر یکشنبه در بازدید از شهرک های صنعتی منطقه افزود: فومن با وجود دو شهرک صنعتي، کارخانه بزرگ نئوپان فومنات و شرکت هاي توليدي ديگر يکي از قطب هاي صنعتي بزرگ و مهم استان است.

وی همچنین ضمن بيان مشکلات دو شهرک صنعتي کوچي چال و گوشلوندان اين شهرستان اظهارداشت: در بحث شهرک هاي صنعتي تبليغات يک امر بسيار مهم برای جذب سرمايه گذاران و رونق شرکت ها و محصولات این واحدها است.

فرماندار فومن توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در این شهرستان ضروری دانست و گفت: وجود شهرک ها و نواحی صنعتی فرصتی که می تواند منجر به توسعه همه جانبه استان شود.

وی افزود: با توجه به نرخ بيكاري شهرستان توسعه صنعتي يكي از راهكارهاي توسعه پايدار در زمينه اشتغال است.

قربانزاده تصریح کرد: مهارت آموزی نیروهای جوان و ایجاد رغبت و علاقه بیشتر در صاحبان سرمایه، یک امر لازم و ضروری برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است.

وی در ادامه ایجاد اشتغال را از سیاست های راهبردی دولت تدبیر و امید و به عنوان اصلی ترین اولویت مسئولان نظام دانست و افزود: اقدامات و فعالیت های جدی تری برای تحقق این موضوع مهم باید انجام گیرد.

فرماندار فومن یادآورشد: افزایش تولید، ارتقا درآمدها و کاهش ناهنجاری اجتماعی از مزایایی افزایش اشتغال در جامعه است.