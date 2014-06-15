مراکز نیکوکاری آذربایجان غربی به 80 واحد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با فرماندار چایپاره با بیان اینکه امسال بیش از 50 مرکز نیکوکاری جدید در محلات مختلف شهرستانهای آذربایجان غربی راه اندازی می شود، افزود: تاکنون 30 مرکز نیکوکاری در شهرستانهای مختلف استان راه اندازی شده، که تاثیر و نقش بسیار مهمی در تامین کمک هزینه های مددجویان کمیته امداد داشته و در این راستا و برای بهره مندی بیشتر از توان خیران و افراد نیکوکار پیش بینی شده امسال با افزایش 50 واحدی این مراکز تعداد آنها به 80 مرکز برسد.

وی با اشاره به اهميت شبكه هاي نيكوكاري در تحقق اهداف مشاركتي کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، اظهار داشت: هدف از تشكيل شبكه هاي نيكوكاري، بهره گيري از توانمنديهاي بالقوه ي مردم مومن و نيكوكار براي رفع نياز محرومان واقعي جامعه با شعار مردم براي مردم و همچنين ارتقا فرهنگ نيكوكاري در محلات و پيشگيري از فقر و رسيدگي فوري به مشكلات محرومان و جلوگيري از رشد پديده تكدي گري است .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی با بیان اینکه به ازاي هر 20 هزار نفر يك مركز نيكوكاري تشكيل و هسته مركزي و اصلي اين مراكز در مساجد مستقر مي شوند و امام جماعت مسجد به اتفاق هيئت امنا، مسئوليت اصلي مراكز را عهده دار ميشوند ،اظهار اميدواري کرد: اعضاي هيئت امناي مساجد استان بويژه ائمه ي جماعات در راه اندازي مراكز نيكوكاري بيش از پيش ايفاي نقش کنند و پيش قدم باشند.

فرماندار چایپاره نیز در این دیدار ضمن تاسف از آمار زیاد خانوارهای مددجوی شهرستان معادل 15درصد خانوارهای شهرستان خواستار هدایت این افراد به سمت خودکفایی با اعطای وامهای خود اشتغالی و وسواس خاص برای عدم انحراف در استفاده این وامها در غیر از محل اصلی شد.

مرتضی اصغری همچنین بر لزوم تامین مسکن افراد بی بضاعت در روستاها نیز تاکید کرد و گفت: مستمندان و افراد بی بضاعت روستایی نیازمند توجه بیشتر هستند و کمیته امداد باید در تامین مسکن و کمک به تامین اقساط معوقه اینگونه افراد حداکثر توجه خود را معطوف بدارد.