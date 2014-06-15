مديرعامل جديد شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با حضور معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان و چندتن از مسئولان استان برگزار شد.

در اين مراسم فرشاد مقیمی ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: با توجه به اینکه سازمان در سال‌جاری به 50 سالگی فعالیت خود می‎رسد، شورای فرهنگ عمومی نیز روز 21 مرداد را به نام روز حمایت از صنایع کوچک تصویب کرد.

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مزیت های سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان اشاره و اظهار داشت: این منطقه یکی از قطب های صنعتی و معدنی کشور بوده و چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت صنعت و تولید وجود دارد.

مقیمی در ادامه یکی از سیاست های سازمان را کمک به صنایع موجود در شهرک ها عنوان کرد و گفت: سازمان در این خصوص تمهیداتی در نظرگرفته و از این بخش تاثیرگذار حمایت های مشخصی خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم از خدمات سعادت بهرامي تقدير شد و محمد جعفری به عنوان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان معرفی شد.



