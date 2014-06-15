مردم قرقیزستان علاقه وافري به شناخت امام خميني(ره) دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آرمش اف نویسنده و رئیس پيشين دانشگاه محمود کاشغری قرقیزستان با حضور در رايزني فرهنگي كشورمان با " علی کبریایی زاده دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ،"آرمش اف" با اشاره به دستاورد های جمهوری اسلامی ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بنده مطالعه و بررسی زیادی در عواملی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد داشته ام. لذا اگر اتحاد و همدلی مردم ،نیروی ایمان و انگیزه معنوی برای قیام را از جمله عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم؛ باز باید اعتراف کنیم این عوامل بدون رهبری حکیم و فرزانه کارساز نبود از این رو رهبری امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی بیش از سایر عوامل موثر بوده است.

وي افزود: آنچه در چند سال اخیر در برخی کشورهای اسلامی و عربی اتفاق افتاد، بعضاً به نتایج درخوری نرسید. چرایی این امر بر می گردد به اینکه این خیزش ها رهبری خداجو و از خود گذشته می خواست که بتواند با هدایت قیام آن را به منزل مقصود برساند.

آرمش اف گفت: چندی است درصدد هستم با کمک و مساعدت رایزنی فرهنگی ايران، کتابی را با موضوع انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) به رشته تحریر درآورم؛ چون مردم قرقیزستان نیاز و علاقه فراوان دارند امام را بشناسند. اما متاسفانه در این زمینه منابع لازم در کشورما بسیار بسیار کم است به خصوص منابعی که از نگاه یک نفر قرقیز به امام و انقلاب اسلامی ایران پرداخته باشد.

وي ادامه داد: امام به عنوان یک رهبر دینی برای همه مسلمانان عزت آفرید و نشان داد مسلمانان می توانند از وابستگی رها شوند و سرافرزانه زندگی کنند.

کبریایی زاده رایزن فرهنگی کشورمان از "آرمش اف"به خاطر سخنرانی وي در همایش "تاثیر زندگی و اندیشه امام خمینی بر تحولات جهان معاصر" که به مناسبت ارتحال آن حضرت برگزار شد، تشکر کرد و گفت : امام خمینی به همه مسلمانان و مستضعفان جهان آموخت که باید تلاش کنیم برای ناملایمات پاسخی بیابیم ایشان همه چیزش برای خدا بودو ترسی از قدرت های سلطه گر نداشت ، طالب دنیا نبود و برای همین راه او و کلام او ماندگار شد.

وي افزود: در مراکز علمی و دانشگاهی نیز توده مردم قرقیزستان علاقه فراوانی دارند که امام خمینی و اندیشه های او را بیشتر بشناسند به خصوص با اشتیاق فراوانی نامه امام خمینی (ره) به آقای گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی را طلب می کنند. امام خمینی تجلی اسلام اصیل است وراه او می تواند موجب سربلندی همه مسلمانان شود.



انتشار کتاب زندگينامه امام خمینی(ره) در عراق

کتاب زندگينامه امام خمینی(ره) با عنوان "الامام خمینی(قدس سره) سیرته و حیاته"توسط رايزني فرهنگي كشورمان در بغداد چاپ و منتشر شد.

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) ، کتاب "الامام خمینی(قدس سره) سیرته و حیاته" به همت رایزنی فرهنگی كشورمان در بغداد چاپ و منتشر شد.

از جمله مطالب مندرج در این کتاب عبارتست از: دوران کودکی و نوجوانی امام، ورود ایشان به حوزه علمیه خمین و نجف، اساتید مهم حضرت امام ،آغاز مبارزات امام با رژیم ستمشاهی، رفتار و منش امام با اطرافیان و شاگردان ، مراتب تقوا و زهد امام راحل، مرجعیت امام، حضور امام در نجف اشرف در طول پانزده سال در دوران تبعید و رهبری پیامبرگونه ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی و... .